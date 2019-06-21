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陳昭榮大阪吃河豚「貼心獨享」　早上7點搶自行車糗被台粉認出

記者林奕如／台北報導

陳昭榮直播事業做很大，這次去日本大阪和東京兩地直播8天，帶著翰成直播的另一位主播小不點前往，他表示上次5月去大阪時，意外發現當地的電動自行車跑行程超好用，一天只要1500日幣實惠又好鑽巷子，意外被台灣粉絲撞見，對方還說：「昭榮哥你也來搶腳踏車喔！」

▲陳昭榮日本大阪直播，電動自行車是他的交通工具。（圖／翰成數位直播提供）

▲陳昭榮日本大阪搶電動自行車。（圖／翰成數位直播提供）

大阪小巷子比較多，搭車不方便，陳昭榮第一天走路就超過4萬步，讓他第一天就腿痠到不行。第二天苦思如何處理交通工具問題，意外看到日本上班族騎乘電動自行車經過，他靈機一動趕緊問友人這要怎麼租，才發現日本地鐵站附近都有公營電動自行車可以租借，但是數量不多得一早就去搶。

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▲陳昭榮日本大阪直播，電動自行車是他的交通工具。（圖／翰成數位直播提供）

▲陳昭榮直播事業做很大，去日本大阪直播。（圖／翰成數位直播提供）

陳昭榮幸運地搶到最後兩台電動自行車，不用再走到肌肉痠痛，又不用花費昂貴的計程車費，一天只要花1500元日幣，但缺點就是每天早上7、8點就得起床去搶，加上自行車不能鎖，只能騎著自行車找早餐店，還得邊吃早餐邊看著自行車，讓原本訂的飯店早餐完全泡湯。

日本有一地道食物他超想吃，那就是河豚，想吃但是就是不敢嘗試。直到上次遇到大榮旅行社邱總經理直播後，對方推薦到大阪一定要吃河豚，這才打開陳昭榮心防，以往會找大家一起吃飯，而且大方請客，他笑說，這一次要獨享：「這樣如果有狀況，至少其他同事會沒事。」

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