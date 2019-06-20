桃園海軍基地現「總統府」　《橋牌社》砸500萬「一比一打造」

記者林奕如／台北報導

《國際橋牌社》在佔地上千坪的海軍桃園基地3號機棚，花費500萬打造一比一總統府內景，包括長廊、八角迴廊，還有總統辦公室，一共有10個房間，能陳設出15種不同的場景，楊烈飾演總統直呼：「這裡比總統府還新，不管是色調或者是它裡面的擺設，跟它所有的款式，幾乎都是一模一樣。」

▲《國際橋牌社》楊烈飾演總統。（圖／馬克吐溫提供）

請繼續往下閱讀...

劇組在這邊拍攝一個半月了，今開放探班，演員群包括楊烈、湯志偉、陳家逵、林在培、周孝安等接待貴賓。更邀請前總統府辦公室主任蘇志誠飾演總統府局長一角，特別的是，蘇志誠也和飾演他本人的陳家逵合影，兩名「蘇主任」巧妙同框。李登輝前總統英文秘書李靜宜，也客串飾演英文秘書，逼真度十足。

▲前總統府辦公室主任蘇志誠和楊烈對手戲。（圖／馬克吐溫提供）

劇組用心搭景，製作人汪怡昕受訪表示：「工作人員進來都要脫鞋，我們為了要擬真，所以地毯上的雜質，每天都要清過一遍，然後我們不能靠牆壁，免得漆髒掉了。」

▲蘇志誠也和飾演他本人的陳家逵合影，兩名「蘇主任」巧妙同框。（圖／馬克吐溫提供）



該劇是台灣第一部政治職人劇，秉著「超越政治藍綠，無限逼近現實」的原則，詮釋台灣中期民主之路的開展，首季聚焦台灣民主轉型關鍵的1990至1994年，首次在總統府正面車道及大廳取景，並商借行政院、立法院實景拍攝，努力還原當時政治氛圍。