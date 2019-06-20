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雲散開…富士山露臉了　張睿家日本「河口湖」搶拍網美照

記者林奕如／台北報導

張睿家到日本東京宣傳《動物系戀人啊》（日文：戀愛動物），共舉辦2場粉絲見面會，數百位粉絲到場支持。在卸下工作之餘，利用空檔續留日本10天，規畫在東京近郊行程，帶著朝聖的心情前往《鐮倉物語》、《灌籃高手》的拍攝地神奈川縣鐮倉市以及《水男孩》拍攝場景鴨川海洋公園，還有河口湖賞富士山等。

▲張睿家日本旅行10天，千葉鴨川海洋公園、河口湖、朝聖小白鯨。（圖／周子娛樂提供）

▲張睿家日本旅行10天，去河口湖看富士山。（圖／周子娛樂提供）

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▲張睿家日本旅行10天，千葉鴨川海洋公園、河口湖、朝聖小白鯨。（圖／周子娛樂提供）

▲川越市江戶時代建築復古星巴克。（圖／周子娛樂提供）

鐮倉高校即是漫畫《灌籃高手》陵南高中的原型，不過因為景點太搶手，遊客們爭相合影留念，他感嘆說卡不到好位置拍照便作罷。接著移動到河口湖待了2天，原本天氣差，不期望會看到富士山，沒想到傍晚雲散開看到富士山露臉，趕緊搶拍，笑說多少彌補了一些沒有跟鐮倉高校拍到照的遺憾。

▲張睿家日本旅行10天，千葉鴨川海洋公園、河口湖、朝聖小白鯨。（圖／周子娛樂提供）

▲張睿家朝聖小白鯨。（圖／周子娛樂提供）

非常喜歡電影《水男孩》的張睿家還特地前往鴨川海洋公園，驚呼一踏進海洋公園，便滿足了所有看電影時的回憶及想像，還體驗了虎鯨表演、跟小白鯨互動，十足觀光客行程，走走看看，讓他盡情充電。他興奮地說，這次停留的景點都是第一次走訪，希望下次能開發輕井澤、九州路線，體驗當地生活做Long Stay。

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張睿家, 動物系戀人啊, 隋棠, 阿嬌, 賀軍翔

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