蔡阿嘎合照AV女優園田美櫻：拿捏好那條線！　二伯盯場「露蜜大腿」拼了

記者潘慧中／綜合報導

知名YouTuber蔡阿嘎拍片主題多元，他近日在社群網站上傳一張和AV女優園田美櫻的合照，兩人似乎有合作拍攝影片，網友目光往右看發現，老婆二伯全程盯場，嚇得他連忙報備：「我都有拿捏好那條線的分寸喔！！！」

▲▼蔡阿嘎和AV女優園田美櫻拍片，二伯也到場了。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



請繼續往下閱讀...

照片中，只見園田美櫻直接穿純白比基尼上場，豐滿上圍呼之欲出，小蠻腰和穠纖合度的美腿讓人看得目不轉睛。但不難發現蔡阿嘎和女優拍照時，始終保持「有禮貌」的距離，無論是雙手或肩膀都盡量不碰觸到女方的身體。

不改搞笑作風的蔡阿嘎在Instagram故作無奈地說：「唉…幹YouTuber這行真的蠻辛苦的，時不時都要和AV女優拍拍片，其實內心真的沒有很開心，大家也都知道我不是這樣的人，真的啦真的啦。」玩笑話釣出一票粉絲狂吐槽。

▲蔡阿嘎和二伯合照園田美櫻。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）



穿著黃上衣搭配激短褲的二伯則是站在旁邊，故意癟嘴擺出生氣的樣子，但下一秒全體合照時，可以看到她露出善良的笑容和園田美櫻合照，超大器的作風讓不少女網友好佩服。

蔡阿嘎IG全文：

唉..幹YouTuber這行真的蠻辛苦的，時不時都要和AV女優拍拍片，其實內心真的沒有很開心，大家也都知道我不是這樣的人，真的啦真的啦~

-

而且我都有拿捏好那條線的分寸喔!!!

#蔡阿嘎 #嘎嫂二伯 #taiwan #youtuber #AV #100種離婚的方法

#園田美櫻什麼的我才不認識呢