還能陪父母多久？　《少年派》張嘉譯才算完…網哭成淚海：突然好想回家

記者韓景樺／綜合報導

由張嘉譯、閻妮等人主演的陸劇《少年派》近日熱播中，劇情描述了孩子成長、求學過程所面臨的抉擇和困惑，以及和家人間的情感互動，吸引不少劇迷關注。而劇中張嘉譯為了說服女兒別到太遠的地方求學，直接在紙上畫出人生規畫表，讓她明白一生中能陪伴父母的時間並不長，直白做法意外戳中不少網友淚點。

▲張嘉譯在劇中和女兒畫格子算時間。（圖／翻攝自微博／電視劇少年派）

劇中，張嘉譯明白高三的女兒為了想擺脫媽媽的掌控，意圖選個離家遠一點的大學，「越遠越好，遠到你媽的手搆不著你」。但他沒有直接阻止女兒，而是改以「算數學題」的方式來開導女兒。

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▲聽了張嘉譯的話，女兒瞬間收起笑容變得嚴肅。（圖／翻攝自微博／電視劇少年派）

張嘉譯先在白紙上畫了30乘30的900個格子，並向女兒解釋，若以人的平均壽命75歲來算，一生也就活900個月，以他和妻子46歲（劇中年齡）算來，已經過去了552個月。一邊說著，他也劃去了紙上大半的格子，讓女兒瞬間震驚地變了臉色。

▲張嘉譯以平均年齡75歲來推算，人的一生也就活900個月。（圖／翻攝自微博／電視劇少年派）

話鋒一轉，張嘉譯也直言，若女兒真選擇離家「越遠越好」的大學，一家人能相聚的時間就更短了，「爸爸媽媽都很珍惜，高三了，與其說是我們陪你，不如說是讓你多陪陪我們。」一番話讓女兒無言以對，只能小聲地碎念，「你夠狠，我以為你要跟我講情分，沒想到你在這跟我算壽命。」

▲張嘉譯希望能說服女兒多留在身邊陪陪父母。（圖／翻攝自微博／電視劇少年派）

▲張嘉譯話才說完，女兒忍不住吐槽。（圖／翻攝自微博／電視劇少年派）

網友們看完也深受震撼，「還能和父母在一起多久」也瞬間衝上微博熱搜關鍵字第5名，不少離家工作、求學的異地遊子也有感而發落淚，大呼好想回家，「畫得我好心疼」、「今年把工作辭了，準備回家陪爸媽一起住一段時間了，離開家太久真的特別想爸媽」、「不敢算，一說這個就掉眼淚，我們回報給父母的太少了」、「過幾天就回家啦！好好抱抱爸爸媽媽」。

▲「還能和父母在一起多久」成為微博熱搜關鍵字。（圖／記翻攝自微博）

▲網友看完也深有感觸，紛紛留言想回家看爸媽了。（圖／翻攝自微博／電視劇少年派）

►張嘉譯畫人生規畫表的片段。