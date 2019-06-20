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鄧超「拍電影獻給亡父」！　首場路演從老家出發：會為你留空位

記者韓景樺／綜合報導

由大陸男星鄧超自導自演的電影《銀河補習班》7月即將上映，日前在上海舉辦首映會，片中細膩的父子親情和溫暖互動，讓不少觀影者都忍不住落淚。其實，這部電影是鄧超獻給亡父的作品，如今即將展開路演，他也親自到爸爸靈前報告好消息，一句「我會為你在觀眾席留個空座位」，讓人感動又揪心。

▲▼鄧超自導自演的電影是獻給爸爸的禮物。（圖／翻攝自微博／鄧超）

▲鄧超自導自演的《銀河補習班》是獻給爸爸的禮物。（圖／翻攝自微博／鄧超）

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鄧超曾不止一次提過年輕時期叛逆不懂事，曾逃學翹家，等到回家時才發覺，父親為他操心到變得蒼老、頭髮也白了，讓他瞬間後悔並徹底收心，後來考上中央戲劇學院，畢業後成為一名演員，好不容易可以成為父母的依靠了，爸爸卻積勞成疾，在2011年病逝。

如今爸爸已過世8年，鄧超也成為一雙兒女「等等」、「小花」的父親，在與孩子相處的過程中，更能明白為人父母的不易，也促成了籌拍《銀河補習班》的契機。

▲▼鄧超自導自演的電影是獻給爸爸的禮物。（圖／翻攝自微博）

▲《銀河補習班》講述了父子間的溫馨情感，讓不少人看完都落淚。（圖／翻攝自微博）

在電影公映前夕，鄧超也帶著冰啤酒去看了爸爸，「給他放了兩首《銀河補習班》裡的歌，其實就是寫給他的歌」，更向爸爸報告電影路演將從老家南昌起跑，「我也會為你在觀眾席留個空座位，希望你喜歡，愛你爸爸。」言簡意賅的幾句話，卻隱含鄧超對父親的思念和深情，也感動了不少網友。

▲▼鄧超自導自演的電影是獻給爸爸的禮物。（圖／翻攝自微博／鄧超）

▲鄧超說會幫爸爸留一個空座位，一席話感動不少粉絲。（圖／翻攝自微博／鄧超）

許多人紛紛留言安慰鄧超，指他一定會是爸爸的驕傲，「帶著自己的孩子面對世界，你也是這個孩子的爸爸，當別人誇他時你會驕傲會感動，叔叔看到你的成績也會為你驕傲和感動的，加油超哥」、「抱抱超超，每每提到爸爸總是很傷感」、「這些年你辛苦了」。

▲▼鄧超自導自演的電影是獻給爸爸的禮物。（圖／翻攝自微博／鄧超）

▲網友留言安慰鄧超，認為他在爸爸心裡一定是個驕傲。（圖／翻攝自微博／鄧超）

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