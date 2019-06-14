小S狂粉「追星成功」！　請到偶像幫錄宣傳片…楊子儀也驚呆：太神了

記者韓景樺／綜合報導

「胖子」呂世偉個性率真活潑，過去曾演出《終極一班2》和《High 5 致霸青春》等劇，近期則投入三立週五好戲《天之蕉子》拍攝，飾演男主角楊子儀的麻吉。新劇即將播出，不少同劇演員都忙著宣傳，而從出道前就是小S狂粉的他，也意外邀到小S本人錄影片推薦。

▲呂世偉請到偶像小S幫忙錄宣傳片。（圖／翻攝自Facebook／呂世偉）

拍攝多時的《天之蕉子》將在14日首播，身為該劇演員之一，呂世偉也趁著在機場外巧遇偶像小S的機會，請她錄一段小影片來幫忙推薦。大方以素顏入鏡的小S皮膚透亮，戴著造型墨鏡，難掩大明星氣質，只不過一開口就讓人忍不住笑噴。

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▲呂世偉透露小S是自己的女神。（圖／翻攝自Facebook／呂世偉）

「喜歡我們很多年的那個胖子...Actually我忘了你本名叫什麼耶」，直率反應讓負責錄影的呂世偉想笑又不得不忍住，小S得知他本名後，又接著往下幫忙宣傳，「他現在竟然變成明星了，然後他演的...香蕉人生嗎？還是...」見小S不確定的表情，呂世偉顫抖忍笑糾正是「天之蕉子」，讓小S瞬間尷尬大笑，掩面轉過身去，但很快又恢復鎮定幫忙宣傳播出時間，還不忘「請大家多多支持」。

▲小S講錯劇名，自己也忍不住尷尬笑了。（圖／翻攝自Facebook／呂世偉）

呂世偉事後在臉書PO文，透露自己的女神小S居然知道他在拍戲，讓他受寵若驚。而網友們看到呂世偉請到偶像本尊幫忙推新劇，紛紛覺得不可思議，「這部戲要火了」，連男主角楊子儀都留言讚嘆，直呼真是「太神了！」

▲呂世偉感謝偶像小S同意幫忙錄宣傳片。（圖／翻攝自Facebook／呂世偉）