遭影射「第一網紅賣淫」　PAPI醬忍2年公開回應了！

記者韓景樺／綜合報導

大陸網路紅人「PAPI醬」（本名：姜逸磊）擁有秀氣外貌和流利口條，常透過微博分享搞笑又中肯的影片，曾被譽為「2016年第一網紅」。近日她接受專訪，分享拍影片爆紅後的心路歷程，更首次回應了過去遭影射「賣淫被抓」的謠言。

▲PAPI醬近日接受專訪，談起2年多前遭影射淫被抓的事。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

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個人微博擁有高達3千多萬粉絲關注的PAPI醬，在28歲時因拍攝原創短片一夕爆紅，她近日在接受《巔鋒問答》節目專訪時坦言，最開始拍片是誤打誤撞，只是個人興趣，沒想到引起這麼大的共鳴，以致於她始終對自己的人氣沒有實感。

「所有的一切發生得太快了」，爆紅後隨之而來的心理壓力和焦慮感，讓PAPI醬一時對於網路上的正、負面評價難以適應消化。「人真的是這樣，有10句都是在誇你的，你就偏偏記住了那一句罵你的」，PAPI醬也直言，自己不是不能接受吐槽或批評，但她不能忍受瞎說，「像造謠，或者是完全人身攻擊的這種，我就不接受」。

▲PAPI醬自述可以接受吐槽，但不接受造謠和人身攻擊。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

人紅是非多，PAPI醬坦言網路謠言對她造成很大的困擾，更首次提起2年多前被影射「賣淫被抓」的事件。當時「第一網紅賣淫被抓」謠言傳得沸沸揚揚，身為2016年第一網紅的PAPI醬首當其衝被波及，讓她只能透過微博發文「拒絕黃、賭、毒」自清。想不到不少網友不信，認為是她的助理或是團隊代為發聲，甚至還直接在造謠的該則微博發文下面留言，「希望是PAPI」、「我早就看那個女人不爽了」，讓當時什麼都做不了的PAPI醬憤怒又無法理解。

▲PAPI醬接受節目專訪，首度談起過去被影射賣淫的謠言。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

▲PAPI醬坦言，當時造謠她賣淫被抓，對她造成不小的傷害。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

認為訴諸法律太過曠日廢時，PAPI醬雖然未提出告訴，但仍承認這次事件對她影響不小：「心靈上傷害還是挺大的。」但靠著時間流逝，她內心的不快和抑鬱也逐漸緩解。而網友們看完訪談也紛紛為她打氣，讚她是溫暖又搞笑的人，「PAPI是集有趣的靈魂與正能量， 集美貌與智慧為一身， 為夢想不懈努力的寶藏型女子」，希望她能一直不忘初心，持續帶給大家歡樂。

▲不少人看完PAPI醬的專訪，紛紛留言讚美她。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）