ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

遭影射「第一網紅賣淫」　PAPI醬忍2年公開回應了！

記者韓景樺／綜合報導

大陸網路紅人「PAPI醬」（本名：姜逸磊）擁有秀氣外貌和流利口條，常透過微博分享搞笑又中肯的影片，曾被譽為「2016年第一網紅」。近日她接受專訪，分享拍影片爆紅後的心路歷程，更首次回應了過去遭影射「賣淫被抓」的謠言。

▲▼PAPI醬接受節目專訪，首度公開回應過去的賣淫被抓謠言。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

▲PAPI醬近日接受專訪，談起2年多前遭影射淫被抓的事。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

請繼續往下閱讀...

個人微博擁有高達3千多萬粉絲關注的PAPI醬，在28歲時因拍攝原創短片一夕爆紅，她近日在接受《巔鋒問答》節目專訪時坦言，最開始拍片是誤打誤撞，只是個人興趣，沒想到引起這麼大的共鳴，以致於她始終對自己的人氣沒有實感。

「所有的一切發生得太快了」，爆紅後隨之而來的心理壓力和焦慮感，讓PAPI醬一時對於網路上的正、負面評價難以適應消化。「人真的是這樣，有10句都是在誇你的，你就偏偏記住了那一句罵你的」，PAPI醬也直言，自己不是不能接受吐槽或批評，但她不能忍受瞎說，「像造謠，或者是完全人身攻擊的這種，我就不接受」。

▲▼PAPI醬接受節目專訪，首度公開回應過去的賣淫被抓謠言。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

▲▼PAPI醬接受節目專訪，首度公開回應過去的賣淫被抓謠言。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

▲PAPI醬自述可以接受吐槽，但不接受造謠和人身攻擊。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

人紅是非多，PAPI醬坦言網路謠言對她造成很大的困擾，更首次提起2年多前被影射「賣淫被抓」的事件。當時「第一網紅賣淫被抓」謠言傳得沸沸揚揚，身為2016年第一網紅的PAPI醬首當其衝被波及，讓她只能透過微博發文「拒絕黃、賭、毒」自清。想不到不少網友不信，認為是她的助理或是團隊代為發聲，甚至還直接在造謠的該則微博發文下面留言，「希望是PAPI」、「我早就看那個女人不爽了」，讓當時什麼都做不了的PAPI醬憤怒又無法理解。

▲▼PAPI醬接受節目專訪，首度公開回應過去的賣淫被抓謠言。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

▲▼PAPI醬接受節目專訪，首度公開回應過去的賣淫被抓謠言。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

▲PAPI醬接受節目專訪，首度談起過去被影射賣淫的謠言。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

▲▼PAPI醬接受節目專訪，首度公開回應過去的賣淫被抓謠言。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

▲▼PAPI醬接受節目專訪，首度公開回應過去的賣淫被抓謠言。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

▲PAPI醬坦言，當時造謠她賣淫被抓，對她造成不小的傷害。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

認為訴諸法律太過曠日廢時，PAPI醬雖然未提出告訴，但仍承認這次事件對她影響不小：「心靈上傷害還是挺大的。」但靠著時間流逝，她內心的不快和抑鬱也逐漸緩解。而網友們看完訪談也紛紛為她打氣，讚她是溫暖又搞笑的人，「PAPI是集有趣的靈魂與正能量， 集美貌與智慧為一身， 為夢想不懈努力的寶藏型女子」，希望她能一直不忘初心，持續帶給大家歡樂。

▲▼PAPI醬接受節目專訪，首度公開回應過去的賣淫被抓謠言。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

 ▲不少人看完PAPI醬的專訪，紛紛留言讚美她。（圖／翻攝自微博／巔鋒問答節目組）

推薦閱讀

Lulu「水母頭」新髮型神還原楊丞琳！　釣出本尊親回：害人不淺

Lulu「水母頭」新髮型神還原楊丞琳！　釣出本尊親回：害人不淺

蔡依林幫姐夫慶生！「雙子寶寶生日快樂」　網一聽嗨翻：謝謝公主祝福

蔡依林幫姐夫慶生！「雙子寶寶生日快樂」　網一聽嗨翻：謝謝公主祝福

林心如剪短了！　喜曝新造型：新的開始…逆齡美貌驚豔3萬網友

林心如剪短了！　喜曝新造型：新的開始…逆齡美貌驚豔3萬網友

打敗劉詩詩！　24歲的她榮登「古裝劇第一美」

打敗劉詩詩！　24歲的她榮登「古裝劇第一美」

NeiNei三亞合體小泡芙！　8歲擁「逆天筷子腿」網看哭了：什麼神仙腿

NeiNei三亞合體小泡芙！　8歲擁「逆天筷子腿」網看哭了：什麼神仙腿

野生簡嫚書現身京都！　「3對夫妻＋3個小孩」家族旅行…網驚喜：懷雙胞胎？

野生簡嫚書現身京都！　「3對夫妻＋3個小孩」家族旅行…網驚喜：懷雙胞胎？

蔡少芬迷路遭碎念…委屈懟婆婆：一點愛心都沒有！　網聽完讚爆了

蔡少芬迷路遭碎念…委屈懟婆婆：一點愛心都沒有！　網聽完讚爆了

5歲嗯哼幼稚園「讀1年就畢業」！　想到上小學「真實表情」網笑翻

5歲嗯哼幼稚園「讀1年就畢業」！　想到上小學「真實表情」網笑翻

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！　Grace傷很重…經紀人曝夫妻談判進度

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！　「偷吃對話全曝光」謝忻曬床照調情

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　網不捨：原來妳早知道了

浩子「偷吃要擦嘴」！　3年前預言阿翔會離婚：每次都被老婆抓到

獨／吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？　網挖「1年前節目爆料」…他認：知道在講誰

獨家／阿翔私下道歉「簡訊內容曝光」　謝忻淪犧牲品！

老婆Grace哭罵阿翔：你真的太過份！　心碎認「他婚前婚後差很多」

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！　只追蹤這2帳號…網怒轟：沒把妻子放心上

快訊／阿翔偷情後同框老婆Grace！　現身女兒畢業典禮

快訊／謝忻沈默一天269字手寫道歉　「Grace對不起妳」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

PAPI醬

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 徐乃麟爆找「江湖2大哥」喬她！傳奇大盜「黑金城」：做面子給乃哥下台
  2. 劉以豪《不能是朋友》讓女粉瘋狂　變身壞男人「演到心臟好痛」
  3. 《神力女超人》男主角詐死！導演解密「找他回歸續集」真正原因
  4. 謝忻主持到一半「後台傳情」阿翔！　「偷偷思念」哭了：我要跟社會大眾道歉
  5. 遭影射「第一網紅賣淫」　PAPI醬忍2年公開回應了！
  6. 《死侍2》1個畫面洩密！早已公開《X戰警：黑鳳凰》結局
  7. 補教名師呂捷鬼門關走一圈　腦膜炎住院16天險喪命
  8. 張若凡演技爆棚　苦求鄭可強「我們結婚好不好」超入戲
  9. 古天樂爆砸2億入手豪華遊艇！　原因曝光超浪漫「都是為了媽媽」
  10. 李千那帶爸爸參加女兒畢業典禮！　「三代同堂」感動泛淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366