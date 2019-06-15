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28歲吳亦凡鬆口「想有個伴」！　公開徵婚未滿1個月…洩成家時間表

記者韓景樺／綜合報導

大陸男星吳亦凡（Kris）退出韓團「EXO」後，回到家鄉發展有成，辦巡演更是場場秒殺，高人氣可見一斑。他近來發表新單曲《大碗寬麵》，還擔任陸綜《嚮往的生活》嘉賓，在節目中展現男神樸實逗趣的一面外，也難得公開了人生中成家的時間表。

▲▼吳亦凡在節目中透露想在35歲前脫單。（圖／翻攝自微博／吳亦凡、湖南衛視）

▲吳亦凡先前透過《嚮往的生活》宣布徵婚，近日又在節目中透露想找伴的原因。（圖／翻攝自微博／吳亦凡、湖南衛視）

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外型高挑帥氣的吳亦凡，近年在影劇、綜藝和音樂領域都有亮眼表現，深受粉絲喜愛，連帶感情世界也備受外界關注。28歲的他過去才透過《嚮往的生活》宣布徵婚，希望能找到做得一手好「大碗寬麵」的另一半，更自爆戀愛宣言是：「我是你的大碗，你是我的寬麵嗎？」逗趣的徵婚條件曝光後，火速登上微博熱搜。

而最新一期節目中，黃磊在聊天過程中透露，雖然知道是開玩笑，但仍對吳亦凡的徵婚宣言很驚訝，一旁的何炅也感嘆地說：「我確實是沒想到他（吳亦凡）也快30了，在我心中還是小孩。」何炅也好奇地問了吳亦凡，快要30歲了會不會感到焦慮，想不到吳亦凡竟回：「我對30歲最大的感覺，就是孤獨感。」

▲▼吳亦凡坦言越接近30歲，越感覺到孤獨感。（圖／翻攝自微博／明星）

▲吳亦凡坦言越接近30歲，越感覺到孤獨感。（圖／翻攝自微博）

吳亦凡邊咬著牛肉乾，邊有感而發地說，其實越靠近30歲，他心裡的孤獨感越強烈，而這樣的感受也不由自主充斥在他的創作和週遭的所有事物中，「我也不知道為什麼」、「這可能也是為什麼我之前徵婚的原因吧」。

▲▼吳亦凡坦言越接近30歲，越感覺到孤獨感。（圖／翻攝自微博／明星）

▲吳亦凡邊咬牛肉乾，邊回答何炅和黃磊的問題。（圖／翻攝自微博）

真實的孤獨感讓吳亦凡動了想「找個伴」的念頭，在國外長大的他意外透露自己其實是傳統、實在的人，也希望未來的家庭生活是「家常的」。一席話聽得一旁成家15年了的黃磊也分享自身經驗，更舉杯祝他35歲以前能完成心願，吳亦凡聞言眼睛一亮，笑說「借黃老師吉言，35歲以前必須得（脫單成家）」

▲▼吳亦凡坦言越接近30歲，越感覺到孤獨感。（圖／翻攝自微博／明星）

▲吳亦凡笑說希望能在35歲前找到另一半，過理想的家居生活。（圖／翻攝自微博）

►吳亦凡聊到越接近30歲越孤獨的片段。

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