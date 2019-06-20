陳艾琳懷孕5個月爆冷戰Alex！　「靠北，真心不懂男人在想什麼」

記者潘慧中／綜合報導

陳艾琳和Alex（顏庭笙）交往2年多，5月初宣布懷孕喜訊，寶寶目前已經5個多月大，她19日透露連續孕吐了好幾個晚上，前天和男方吵架陷入冷戰，頓時覺得超厭世，「男人在想什麼，有時候妳真的不會懂，所以有時候我無法回答妳們的問題。」

▲▼陳艾琳懷孕以來飽受孕吐所苦。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



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陳艾琳先在Instagram限時動態上傳全黑底圖，並在上頭寫下：「又連吐3個晚上，瞬間厭世。」好不容易吐完準備要睡覺，她無奈表示Alex又去打球了，「每天打球，前天吵完架冷戰，他傳了一個影片給我，我以為道歉影片，結果是一段他連進8顆球的影片，靠北！」

▲陳艾琳透露前幾天和Alex吵架陷入冷戰。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



經歷這件事情後，陳艾琳再度認清永遠搞不懂「男人在想什麼」，生氣歸生氣，但想到半年後隨著小孩出生，Alex可能忙得再也沒空打球，她便轉念一想：「好吧！你去吧！」高情商讓不少女網友很佩服。

▲▼陳艾琳和Alex升格準爸媽。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



即使已經懷孕5個多月，陳艾琳仍持續最熱愛的工作，她日前被問到Alex是否會變成女兒傻瓜時，她直言：「會，看他對貓的樣子就知道了。」下一秒出賣對方趴地和貓玩的照片，她笑說：「專業貓奴回家的姿勢，你們說他以後是不是女兒奴！？」幸福生活溢於言表。