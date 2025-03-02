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大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

女星大S（徐熙媛）春節期間在日本猝逝，她的前夫汪小菲得知噩耗時飛奔來台，還表現出憔悴深情模樣引發熱議。（圖／翻攝自大S徐熙媛Instagram、報系資料照）

▲消息指出，汪小菲將幫忙代理大S分給家人的遺產。（圖／翻攝自大S徐熙媛Instagram、CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

大S因病離世，她的遺產分配與孩子監護權問題引發關注。據了解，遺產與監護權事宜已依法律規定處理完畢，遺產依法由丈夫具俊曄與大S的家人繼承，而2名家人因未成年，18歲前由生父汪小菲代理處理財務事務。

汪小菲近期二度來台，傳出原計劃帶走子女並處理相關法律事宜，甚至有關爭奪遺產的傳言甚囂塵上。根據《三立新聞網》的報導，知情人士透露，最終雙方和平協議，一切均依法辦理。汪小菲的友人也透露，他短期內沒有將家人帶回北京的打算，未來是否回京將依孩子的成長階段做長遠規劃。S媽（大S母親）因年事已高，也表態尊重汪小菲全權處理。

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具俊曄曾於社群媒體上公開表示，會將大S的遺產全數讓給S媽，以尊重亡妻生前對家族的心血付出。然而，S媽日前深夜突發文：「他是騙子我是傻」，引發外界對遺產處理過程的諸多揣測。當媒體求證S媽關於具俊曄是否已依約定轉讓遺產，S媽則僅沉痛回應：「我們悲痛中，可以不要問無情無義的瞎猜問題嗎？」

此外，大S的骨灰安置問題亦受關注。據了解，家屬目前傾向於選擇隱密性較高的私人墓地，以滿足具俊曄希望能有獨立空間緬懷亡妻的心願。

然而由於S家人尚未聯繫專業殯葬業者，而具俊曄對台灣私人墓地的熟悉度亦有限，雙方仍在積極尋覓適合的安葬地點。目前大S的遺產與監護權問題已告一段落，唯獨遺產承諾履行與最終長眠地仍有待進一步確認。

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