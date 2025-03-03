時安證實《單身4》：沒有劇本！　曖昧同床陸俊諝⋯她親口解答互動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戀愛節目《單身即地獄4》日前剛播畢，「人氣王」時安曾是偶像出身，後來轉戰作為畫報模特兒，仍在業界打拼，節目結束後，她也積極經營個人YouTube頻道，最新上傳的影片中，她親口證實《單身即地獄4》沒有劇本，並解釋她與曖昧對象陸俊諝（陸俊書）同床的當晚，滿足觀眾的好奇心。

▲時安被問到陸俊諝同床做了什麼。（圖／翻攝自YouTube）



時安的YouTube頻道近日更新，身為「人氣王」的她，幾乎每次都會前往天堂島，與理想男嘉賓度過美好夜晚，然而，真實拍攝過程沒有螢幕上看起來美好，她得提早3小時起床做準備，並拍下天堂島的一切，每回都去天堂島其實疲憊不堪，她也被朋友虧「看起來很累」。

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▲時安與陸俊諝同床，觀眾都很好奇後續。（圖／翻攝自IG）



而她與曖昧對象陸俊諝（陸俊書）同床，成為《單身即地獄》系列史上最大尺度的互動，只是節目沒有播出燈暗了以後的發展，讓觀眾好奇不已，時安的友人同樣很想知道幕後花絮，追問她「床戲到底做了什麼可以說嗎？」她爆笑地翻了白眼正式解釋「哪有做什麼，沒做什麼！」朋友接著問「我還以為有劇本」，她也解答：「沒有劇本！」

▲▼時安證實《單身4》沒有劇本。（圖／翻攝自時安YouTube）



由於時安自我介紹時充滿自信，還表示「這段時間是沒有男友的稀罕時間」，馬上讓友人笑到翻肚，她則回答「那時候真的是沒有男友的稀罕時間啊！」友人間的對話笑翻所有人。這段影片立刻引起討論，觀眾紛紛留言「真的沒劇本嗎」、「床戲可能累到不能做什麼了」。