ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

時安證實《單身4》：沒有劇本！　曖昧同床陸俊諝⋯她親口解答互動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戀愛節目《單身即地獄4》日前剛播畢，「人氣王」時安曾是偶像出身，後來轉戰作為畫報模特兒，仍在業界打拼，節目結束後，她也積極經營個人YouTube頻道，最新上傳的影片中，她親口證實《單身即地獄4》沒有劇本，並解釋她與曖昧對象陸俊諝（陸俊書）同床的當晚，滿足觀眾的好奇心。

▲▼ ▲▼時安證實《單身4》：沒有劇本！　曖昧同床陸俊諝⋯她親口解答互動。（圖／翻攝自時安YouTube）

▲時安被問到陸俊諝同床做了什麼。（圖／翻攝自YouTube）

時安的YouTube頻道近日更新，身為「人氣王」的她，幾乎每次都會前往天堂島，與理想男嘉賓度過美好夜晚，然而，真實拍攝過程沒有螢幕上看起來美好，她得提早3小時起床做準備，並拍下天堂島的一切，每回都去天堂島其實疲憊不堪，她也被朋友虧「看起來很累」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼時安證實《單身4》：沒有劇本！　曖昧同床陸俊諝⋯她親口解答互動。（圖／翻攝自IG）

▲時安與陸俊諝同床，觀眾都很好奇後續。（圖／翻攝自IG）

而她與曖昧對象陸俊諝（陸俊書）同床，成為《單身即地獄》系列史上最大尺度的互動，只是節目沒有播出燈暗了以後的發展，讓觀眾好奇不已，時安的友人同樣很想知道幕後花絮，追問她「床戲到底做了什麼可以說嗎？」她爆笑地翻了白眼正式解釋「哪有做什麼，沒做什麼！」朋友接著問「我還以為有劇本」，她也解答：「沒有劇本！」

▲▼ ▲▼時安證實《單身4》：沒有劇本！　曖昧同床陸俊諝⋯她親口解答互動。（圖／翻攝自時安YouTube）

▲▼時安證實《單身4》沒有劇本。（圖／翻攝自時安YouTube）

▲▼ ▲▼時安證實《單身4》：沒有劇本！　曖昧同床陸俊諝⋯她親口解答互動。（圖／翻攝自時安YouTube）

由於時安自我介紹時充滿自信，還表示「這段時間是沒有男友的稀罕時間」，馬上讓友人笑到翻肚，她則回答「那時候真的是沒有男友的稀罕時間啊！」友人間的對話笑翻所有人。這段影片立刻引起討論，觀眾紛紛留言「真的沒劇本嗎」、「床戲可能累到不能做什麼了」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#澤倫斯基 訪白宮掀激烈罵戰！　#范斯 怒：毫無感激之意很不尊重

推薦閱讀

快訊／孫協志夏宇童結婚了！　穩交6年報喜：童協不再只是好朋友

快訊／孫協志夏宇童結婚了！　穩交6年報喜：童協不再只是好朋友

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒發現

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒發現

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

奧斯卡／亞當山德勒「穿便服」大鬧典禮！　台下大吼：為什麼羞辱我

奧斯卡／亞當山德勒「穿便服」大鬧典禮！　台下大吼：為什麼羞辱我

好萊塢最有錢女星是她！　「財產是泰勒絲兩倍」驚人背景起底

好萊塢最有錢女星是她！　「財產是泰勒絲兩倍」驚人背景起底

范瑋琪大陸復出「演唱會爆鎖票黑幕」！5票價公開 網：只賣掉380

范瑋琪大陸復出「演唱會爆鎖票黑幕」！5票價公開 網：只賣掉380

唐綺陽運勢／雙魚感情「睜眼看清楚」獅子舊情復燃！金牛多出門有桃花

唐綺陽運勢／雙魚感情「睜眼看清楚」獅子舊情復燃！金牛多出門有桃花

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／孫協志夏宇童結婚了！　穩交6年報喜：童協不再只是好朋友

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒發現

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

奧斯卡／亞當山德勒「穿便服」大鬧典禮！　台下大吼：為什麼羞辱我

好萊塢最有錢女星是她！　「財產是泰勒絲兩倍」驚人背景起底

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

時安, 單身即地獄4

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 木村拓哉電影《型男主廚》台灣上映日曝！票房破40億宣布翻拍韓劇
  2. 台14萬琵琶女神「只是胸部最強」被酸爆！回應EQ超高：好像被誇獎
  3. 五堅情、頑童MJ116首度聯手！　婁峻碩、小春合體開簽售會
  4. 萊恩雷諾斯不要看！《綠光戰警》宣布重啟　HBO改編拍影集版
  5. 賈永婕「禁止老公傳1照」否則封鎖！結婚22年第一次發生…要求4點
  6. 唐治平夢見媽媽「難走出喪母之痛」！　慟喊：投胎回來當我小孩
  7. 黃冠智學說「雞語」改當寵物溝通師　詹懷雲吃醋對象竟然是隻雞！
  8. 米可白目睹未婚夫擁吻小三　當場抓姦「不倫戀」崩潰痛哭賞巴掌！
  9. 奧斯卡／安德林布洛迪守下「最年輕影帝」　甜茶台下熱吻凱莉珍娜
  10. 杜韋立穿肉色褲「淋水變透明」　游書庭驚：看到了！

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366