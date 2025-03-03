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KPOP第一人！Lisa「下半身透視」登奧斯卡激辣 高衩開到腿根被看光

記者潘慧中／綜合報導

南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa 3日現身奧斯卡頒獎典禮，並成為首位登上奧斯卡表演舞台的KPOP明星，演唱新歌〈Born Again〉，無論是登台照或後台照都美得令人驚豔。

▲▼BLACKPINK,Lisa。（圖／達志影像／美聯社）

▲Lisa是首位登上奧斯卡表演舞台的KPOP明星。（圖／達志影像／美聯社）

畫面中，可以看到Lisa有別於紅毯包緊緊的造型，她的表演服裝辣出新高度。她身穿一襲黑色蕾絲刺繡長禮服，緊身剪裁勾勒出曼妙身形，並搭配高衩直逼大腿根部的設計，大膽展現修長美腿，增添性感氛圍。透視感的裙襬隨著舞動飄逸，營造出神秘且華麗的視覺效果。

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▲▼BLACKPINK,Lisa。（圖／路透）

▲▼Lisa表演服裝超辣！（圖／路透、AP）

▲▼BLACKPINK,Lisa。（圖／達志影像／美聯社）

Lisa梳起高馬尾的捲髮造型，散發復古優雅與現代感兼具的魅力，配合及眉短瀏海，讓整體造型更加俏麗。妝容則以深色眼線與紅唇為重點，強調強烈的舞台氣場，與一旁穿著紅色禮服的舞者們形成鮮明對比。

▲▼BLACKPINK,Lisa。（圖／路透）

▲Lisa被拍後台照。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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