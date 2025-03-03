奧斯卡／亞當山德勒「穿便服」大鬧典禮！　台下大吼：為什麼羞辱我

記者蕭采薇／綜合報導

第97屆奧斯卡頒獎典禮，於台灣時間3日於在洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行，今年由「100%愛爾蘭血統」的知名喜劇演員康納歐布萊恩（Conan O’Brien）擔任主持人，也照慣例在開場帶來精彩的脫口秀。而現場還來了段亞當山德勒鬧場的橋段，令全場好萊塢明星大笑。

▲第97屆奧斯卡頒獎典禮康納歐布萊恩（Conan O’Brien）擔任主持人。（圖／路透）



康納歐布萊恩開場致敬電影《懼裂》，從黛咪摩兒的身體中爬出，並接連拿台下大明星開玩笑。包括提及在電影《艾諾拉》出現了479次的「Fxxxk」字眼，接著表示：「只比《璀璨女人夢》卡拉索菲亞賈斯康的公關多三次。」拿賈斯康先前因過去涉及種族歧視的發言遭炎上當哏。

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▲亞當山德勒大鬧奧斯卡。（圖／路透社）

康納歐布萊恩接了感謝所有人都盛裝出席此次盛會，卻發現「有人只穿帽T就來參加」，接著台下出現喜劇演員亞當山德勒（Adam Sandler）。亞當山德勒假裝生氣大喊：「本來沒人管我，現在大家都看到了！」

▲亞當山德勒在台下假裝生氣大吼。（圖／路透社）

他作故大喊：「穿怎樣不重要，我是個好人就好，穿這樣很舒服，為什麼要故意讓大家羞辱我？故意把鎂光燈打到我這邊，讓我覺得很尷尬。」他也拿先前「金球獎」主持人的玩笑當哏，離開前用他獨特的口條大喊：「夏勒梅！」離場前還不忘親了「甜茶」提摩西夏勒梅一口。

▲亞當山德勒親了「甜茶」提摩西夏勒梅一口。（圖／路透社）