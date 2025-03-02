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兒玉遙凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

記者劉宛欣／綜合報導

日本女星兒玉遙現年28歲，是女團HKT48前成員，目前專注於經營演員事業。她1日透過X（舊稱推特）發表長文，透露此前參與ABEMA節目拍攝，貼身記錄了凍卵的整個過程，不過，拍攝時醫院方面的部分處置，讓她相當不滿。

▲兒玉遙近日拍攝了凍卵紀錄。（圖／翻攝自兒玉遙Instagram）

▲兒玉遙近日拍攝了凍卵紀錄。（圖／翻攝自兒玉遙Instagram）

兒玉遙透露自己決定凍卵後，ABEMA方面提出希望能夠跟拍她凍卵的過程，她想著希望能夠給予有相當規畫的婦女幫助，便接受了邀約，並特別選擇了一家提供女醫師診療的診所，提出希望能由之前為她看診的女醫師進行過程。

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然而，在拍攝前一天，醫院方面透過經紀人通知兒玉遙，院長（男）將負責此次治療，她對此堅持表示「既然是自費的醫療，其他醫師都可以，但我只希望能夠選擇女性醫師來進行治療。」然而，診所方面卻堅持表示「院長擁有更多的經驗，且作為診所的院長，是更令人安心的選擇。」拒絕了兒玉遙的要求。

▲兒玉遙近日拍攝了凍卵紀錄。（圖／翻攝自兒玉遙Instagram）

▲兒玉遙不滿醫院方的處置。（圖／翻攝自兒玉遙Instagram）

由於拍攝時間逼近，兒玉遙擔心會對節目造成困擾，因此最終接受了由院長進行手術的安排。儘管如此，她仍再次提出「至少讓女醫師負責內診」，ABEMA方面也認為「從節目內容與觀眾角度來看，女醫師會比較合適」。但最終，這一要求仍未被醫院方面接受。兒玉遙直言拍攝當下對她造成極大的心理壓力，手術本身雖然很成功，但她仍表示「完全無法接受這樣的安排」。

兒玉遙最後強調希望所有相關人士能夠一起深思這個問題，並且表示：「這次發聲，並不是針對ABEMA節目的抗議，節目方尊重我的意願，並且一直在與醫院方協商我的要求。」

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