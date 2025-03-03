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奧斯卡／87歲摩登費里曼致敬！　好萊塢眾星緬懷鄭佩佩、麥教授

記者蕭采薇／綜合報導

第97屆奧斯卡於台灣時間3日在洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行，在追思影人環節，除了一票好萊塢明星外，也出現台灣觀眾相當熟悉的華人女星鄭佩佩，並以電影《臥虎藏龍》中的演出影片，像這位一代巨星致敬。

▲奧斯卡：摩登費里曼（Morgan Freeman）擔任引言人，緬懷已逝影星。（圖／路透）

▲摩登費里曼擔任引言人，在奧斯卡頒獎典禮上緬懷已逝影星。（圖／路透）

由好萊塢知名影星摩登費里曼（Morgan Freeman）擔任引言人，87歲的他在舞台上表示，前幾天剛剛告別了好友、以及業界的巨人金哈克曼（Gene Hackman）。

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▲奧斯卡：摩登費里曼（Morgan Freeman）擔任引言人，緬懷已逝影星。（圖／路透）

▲摩登費里曼緬懷不久前被發現離世的金哈克曼。（圖／路透）

此外本屆悼念的影人，還包括超現實主義導演大衛林區、以及《哈利波特》中飾演「麥教授」的瑪姬史密斯、為《獅子王》木法沙配音的詹姆斯厄爾瓊斯等。

▲奧斯卡：摩登費里曼（Morgan Freeman）擔任引言人，緬懷已逝影星。（圖／路透）

▲《哈利波特》中飾演「麥教授」的瑪姬史密斯去年離世。（圖／路透）

去年頒發的第61屆金馬獎，終身成就紀念獎也頒給鄭佩佩，當時4名子女特地來台代替媽媽領獎，在觀看紀錄影片時激動痛哭，「媽媽這是給你的，在我們眼裡，她已獲得終身成就母親獎。我們的母親不但遺傳了她的專業精神給兒女，更希望能影響到粉絲和許許多多同業。」

▲▼第61屆金馬獎星光大道，終身成就紀念獎，鄭佩佩。（圖／金馬執委會提供）

▲第61屆金馬獎，也將終身成就紀念獎頒發給鄭佩佩。（圖／資料照／金馬執委會提供）

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奧斯卡, 第97屆奧斯卡, 小金人, OSCAR, 鄭佩佩, 金哈克曼, Gene Hackman, 摩登費里曼, Morgan Freeman

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