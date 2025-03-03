不只AV女優扮裸屍…人氣女星「演花魁接客」房間飄喘息聲！日網炸了

記者陳芊秀／綜合報導

日本2025年大河歷史劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》開播以來話題不斷，繼首集找來3位AV女優全裸演屍體，最新一集再度出現「遊女接客」的衝擊場面，人氣女星小芝風花飾演花魁「瀨川」，演出片段衝擊觀眾。大河劇是NHK的招牌系列劇集，今年打破尺度一向保守的刻板印象，掀起日網熱烈迴響：「太敢拍！」

▲橫濱流星主演大河劇《大膽狂徒》，開播以來大尺度畫面掀起話題。（圖／翻攝自橫濱流星IG）

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《大膽狂徒》以江戶時代的吉原（妓院）為故事舞台，小芝風花戲裡飾演花魁「瀨川」，與本劇男主角橫濱流星飾演的「蔦重」是青梅竹馬。而她遇上盲眼大富豪願為其贖身，令男主角意識到自己的感情，打算要勸她拒絕贖身，就在曖昧萌生之際，妓院老闆為了拆散兩人，故意讓男主角目睹花魁接客。

▲小芝風花飾演吉原花魁，劇裡有突破性演出。（圖／翻攝自小芝風花IG）

▲小芝風花服裝造型華麗。（圖／翻攝自小芝風花IG）

▲小芝風花飾演的花魁，被市原隼人飾演的盲眼富豪看中欲贖身。（圖／翻攝自YouTube）



▲橫濱流星、小芝風花戲裡關係逐漸曖昧，但兩人面臨殘酷現實。（圖／翻攝自X）



而故事上演「昼見世 （ひるみせ）」，即遊女白天接客之意。男主角「蔦重」被老闆約來，聽見房間不斷傳出男人與女人的喘息聲，突然老闆拉開門，令男主角親眼見到心儀女子接客的一幕。而小芝風花飾演的「瀨川」和服脫至肩下、趴在床上，同時出現男子喘息聲，她發現門開見到「蔦重」，不禁抽一口氣，而「蔦重」則不忍再看下去。接著老闆更冷冷告知，「這就是瀨川的工作。一年除了休息2天，幾乎天天都是如此。你打算讓她這樣約滿嗎？」這一幕也呈現兩個之間殘酷的現實。

▲《大膽狂徒》播出花魁「接客」衝擊場面。（圖／翻攝自X）

劇集首集，找來3位AV女優與寶塚女演員，4人共同詮釋遊女死去被剝走衣物的慘境，畫面震撼連霸多日新聞版面，這次再下猛藥，由女星小芝風花演出「花魁接客」，日網驚呼「NHK真的在挑戰極限」、「這部劇的真實度太驚人了」、「太敢拍了吧」、「竟然安排這種場面，實在太震撼」！

部分網友表示，NHK大河劇今年突破如此大，令人聯想到真田廣之製作兼主演的歷史劇《幕府將軍》，該劇刷新串流收視紀錄，橫掃美國各大影視獎項，儘管演員以全日文演出，但以大尺度拍出將軍的權謀爭鬥，也刺激了日本國內的戲劇市場。《大膽狂徒》的編劇是森下佳子，其代表作包括《仁醫》、《女城主直虎》、《天皇的御廚》、《大奧》等，都是時代名作，外界也期待新戲帶來更多衝擊。