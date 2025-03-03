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范瑋琪大陸復出「演唱會爆鎖票黑幕」！5票價公開 網：只賣掉380

獨家／范瑋琪回歸開唱票房告急　觀眾買情懷懊悔「買貴了」

▲范瑋琪近幾年風波不斷，聲勢盪到谷底。（圖／翻攝自范瑋琪IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

范瑋琪歷經2020年的「狗官事件」，原本2023年要東山再起，舉辦「我們之間的事」北流演唱會，卻又碰上老公「黑人」陳建州爆出性騷擾事件，讓她決定取消演出。沉寂一段時間後，范瑋琪準備從大陸重新出發，去年底開記者會，宣布巡演從上海啟程，將至成都、廣州、合肥、南京等城市演出。沒想到日前門票開賣後，卻有網友抱怨「買貴了」，還被發現此次的票房成績不太理想。

失言風波之後范瑋琪的演藝事業盪到谷底，好不容易要登上北流舉辦相隔4年的大型演出，陳建州卻遭大牙、郭源元等人指控性騷，范瑋琪力挺老公引發眾怒，網友揚言抵制她的演唱會，結果主辦單位真的宣布停辦，粗估損失破千萬。去年范瑋琪開始往大陸發展，先是參加拼盤演唱會，又舉辦演唱會宣布「我們之間的事」巡演再次啟動，她還因為「近鄉情怯」而一度哽咽。

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獨家／范瑋琪回歸開唱票房告急　觀眾買情懷懊悔「買貴了」

▲原本要在北流重新出發，但因老公陳建州爆出醜聞，范瑋琪的演唱會跟著取消。（圖／北流官網）

獨家／范瑋琪回歸開唱票房告急　觀眾買情懷懊悔「買貴了」

▲范瑋琪宣布在大陸舉辦巡演。（圖／翻攝自范瑋琪微博）

「我們之間的事」巡演回歸後首場辦在上海梅賽德斯奔馳文化中心，可容納人數為1.8萬人，比台北小巨蛋還要大，雖然范瑋琪先前鬧出不少醜聞，但她還是有不少經典歌曲，因此吸引了網友想要買票進場來場「回憶殺」。演唱會總共分為5個票價，最低為380元人民幣（約1719元新台幣），最高為1380元人民幣（約6244元新台幣），開賣後最低的兩個票價380元及580元人民幣（約2624元新台幣）沒多久就宣告完售，讓原本想買這兩個票價的觀眾，只好轉買更高的票價。

獨家／范瑋琪回歸開唱票房告急　觀眾買情懷懊悔「買貴了」

▲有網友提到因為鎖票的緣故，只好買更高價的票。（圖／翻攝自小紅書）

不過後來有人發現，其實真正完售的只有380元人民幣的票價，580元人民幣似乎是被鎖票，後來又開放，比較早買票的觀眾驚覺「買貴了」，想要退票買其他價位，卻要付20.6％的退票費用，讓他們十分無奈，其他網友則安慰「就買體感好點的位置，歌還是不錯的」。另外還有網友發現，在開賣前售票網站上有6萬多人表示想看這場演唱會，但在截稿前，仍有兩個票價還未完售，票房成績不甚理想，不少粉絲認為她的風格或許比較適合開小場地的演唱會。

獨家／范瑋琪回歸開唱票房告急　觀眾買情懷懊悔「買貴了」

▲由於退票需要20.6％的手續費，讓買票的觀眾相當無奈。（圖／翻攝自小紅書）

獨家／范瑋琪回歸開唱票房告急　觀眾買情懷懊悔「買貴了」

▲開賣前有6萬人想看范瑋琪演唱會，但門票仍未售完。（圖／翻攝自大麥售票）

除了范瑋琪的個人演唱會，她參加的另一場拼盤演唱會「潮流天后超級演唱會」也受到外界矚目，因為同場的竟然還有與她鬧翻的張韶涵，「張韶涵范瑋琪同台演出」更登上微博熱搜。曾經是同門師姐妹的兩人合唱〈如果的事〉紅遍大街小巷，但後來疑似因搶資源鬧翻，相隔多年終於要出席同場活動，雖然還不確定最後兩人是否會有機會在台上碰頭，不過已經掀起熱烈討論。

獨家／范瑋琪回歸開唱票房告急　觀眾買情懷懊悔「買貴了」

▲范瑋琪與張韶涵鬧翻多年，終於要在同個活動出現。（圖／翻攝自微博）

縱使范瑋琪目前應該正在專心準備演唱會，但外界對她的流言蜚語卻沒有停歇，年前范瑋琪一家感染A流，之後參加王偉忠愛女的歸寧宴，而同場的大S不久後就不幸因流感猝逝，不少網友質疑就是范瑋琪與陳建州把病毒傳染給大S。即便范瑋琪PO出醫生背書的澄清文，但還是罵聲不斷，對於這一切謾罵，她在大陸的經紀公司發表律師聲明，表示網路上的虛假訊息已對他們的精神、聲譽、形象產生嚴重侵害，呼籲立即刪除相關文章與評論，否則將透過法律途徑維護權益。

關於范瑋琪上海演唱會售票的爭議，本刊聯繫她臉書上所留的經紀人資訊，但在截稿前已讀未回，無法取得回應。

獨家／范瑋琪回歸開唱票房告急　觀眾買情懷懊悔「買貴了」

▲被外界質疑把流感傳染給大S，范瑋琪的經紀公司發表律師聲明。（圖／翻攝自微博）

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