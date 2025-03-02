好萊塢最有錢女星是她！　「財產是泰勒絲兩倍」驚人背景起底

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢的巨星享有全球知名度，以及知名度帶來的驚人收入，一般人直觀認為名氣與財富成正比，然而，曾在電影《龍捲風》裡飾演第二女主角的潔咪葛茲（Jami Gertz）卻因為擁有30億美元（約新台幣987.6億元）的財產，遠超過湯姆克魯斯（Tom Cruise）的6億美元（約197億台幣）財產，甚至比擁有16億美元（約526億台幣）財產的泰勒絲（Taylor Swift）還要有錢。

▲泰勒絲並非好萊塢最有錢女星。（圖／路透）

潔咪葛茲並曾出演過多部作品，如與《粗野少年族》（The Lost Boys）、《零下的激情》等等。雖然她的演藝事業並未突破大紅大紫，知名度在好萊塢中不算高，甚至還因為《龍捲風》中的表現，獲得金酸莓獎最差女配角提名，但她的財富卻並非來自於演技，而是源於她的丈夫安東尼瑞斯勒（Antony Ressler）。

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▲潔咪葛茲名氣在好萊塢中不算高，但擁有驚人資產。（圖／路透）

安東尼瑞斯勒擁有精準投資眼光，現今，潔咪與丈夫共同擁有美國職籃亞特蘭大老鷹隊，還持有美國職棒密爾瓦基釀酒人隊的股份。潔咪已經幾乎把演藝事業當作興趣，不需要再為生計擔憂。值得一提的是，安東尼是在與潔咪結婚後才財富劇增，這也代表潔咪當初並非看上老公的身家。