ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

方大同「最後一程」曝光！　疑醫護人員斥傳言發聲：他走得很平靜

記者陳芊秀／綜合報導

歌手方大同於2月21日病逝，享年41歲，經紀人證實3月1日已經在雲南舉行告別式，殯儀館人員告知陸媒遺體已經火化。而他離世病因瘋傳，一位網友聲稱是醫務工作者，發長文提及最後一程，「他走的很平靜」。

更多【方大同逝世】相關新聞

▲▼方大同離世謠言瘋傳，聲稱自醫護人員的網友發長文。（圖／翻攝自臉書、小紅書）

▲方大同離世謠言瘋傳，經紀人駁斥。（圖／翻攝自臉書、小紅書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據港媒《香港01》報導，發文網友IP位置在雲南，長文聲稱自己是醫務工作者（醫護人員），因為見到網上有人為了流量消費逝者令人不齒。而為了希望喜歡方大同的朋友放心，強調：「他走得很平靜，並沒有受到太多痛苦。」

該網友表示，當日接獲120後（大陸急救電話），前往方大同家中，「大家都不敢相信躺在面前的是那個才華橫溢的音樂才子」，現場所有人出於對逝者及其家屬的尊重，更出於對方大同的喜愛，現場所有人都選擇保守這個秘密。網友回憶2005年高中時期聽到〈春風吹〉後，便成為方大同的忠實歌迷，認為方大同與陶喆是R&B音樂的代表人物。網友還提到，方大同的家中充滿與音樂相關的物品，足見他對音樂的熱愛。最後引用方大同曾說過的一句話：「祝你在未來的日子裡，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。」

▲▼方大同離世謠言瘋傳，聲稱自醫護人員的網友發長文。（圖／翻攝自臉書、小紅書）

▲一位IP位置在雲南，並自稱是醫護人員的網友發長文，曝光方大同最後一程。（圖／翻攝自小紅書）

陸網近日對方大同逝世出現眾多謠傳，包括病逝美國、聲稱他在治療期間將止痛藥的說明書摺成千紙鶴、病因被瘋傳是肺部嚴重纖維化等。不捨網路謠言過多，經紀人昨日（2）引用〈我不是農人〉歌詞回應「誰又胡說八道？」，接著表示「網文常會瞎鬧，吸眼球追流量，搞得亂七八糟，誰都能發消息？世界大同小異越來越不靠譜，讓人有點焦急。」並懇求外界「請大家別再網傳誤傳只為了流量，真實是一切的基礎，有更多值得我們關心的人事物，願逝者安息，懇請媒體給親友寧靜的心與空間，去接受無法改變的事實，沒有最完美的選擇，緣份自有它的原則，就讓我們用大同最愛的音樂、圖文小說去緬懷他，永遠的靈感先生夢想家。」而網上傳言，經紀人皆不予回應。

▲▼方大同離世謠言瘋傳，聲稱自醫護人員的網友發長文。（圖／翻攝自臉書、小紅書）

▲方大同逝世前仍持續創作音樂。（圖／翻攝自臉書）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

照護員回頭2次繞過擋路車！104歲嬤遭撞噴飛送醫不治

推薦閱讀

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

好萊塢最有錢女星是她！　「財產是泰勒絲兩倍」驚人背景起底

好萊塢最有錢女星是她！　「財產是泰勒絲兩倍」驚人背景起底

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

奧斯卡／亞當山德勒「穿便服」大鬧典禮！　台下大吼：為什麼羞辱我

奧斯卡／亞當山德勒「穿便服」大鬧典禮！　台下大吼：為什麼羞辱我

BLACKPINK Lisa現身奧斯卡！未P生圖「真面目現形」網一面倒：好驚喜

BLACKPINK Lisa現身奧斯卡！未P生圖「真面目現形」網一面倒：好驚喜

范瑋琪大陸復出「演唱會爆鎖票黑幕」！5票價公開 網：只賣掉380

范瑋琪大陸復出「演唱會爆鎖票黑幕」！5票價公開 網：只賣掉380

唐綺陽運勢／雙魚感情「睜眼看清楚」獅子舊情復燃！金牛多出門有桃花

唐綺陽運勢／雙魚感情「睜眼看清楚」獅子舊情復燃！金牛多出門有桃花

Fubon Angels朱朱宣布離隊！　結束6年啦啦隊生涯致謝：何德何能

Fubon Angels朱朱宣布離隊！　結束6年啦啦隊生涯致謝：何德何能

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

好萊塢最有錢女星是她！　「財產是泰勒絲兩倍」驚人背景起底

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

奧斯卡／亞當山德勒「穿便服」大鬧典禮！　台下大吼：為什麼羞辱我

BLACKPINK Lisa現身奧斯卡！未P生圖「真面目現形」網一面倒：好驚喜

范瑋琪大陸復出「演唱會爆鎖票黑幕」！5票價公開 網：只賣掉380

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

方大同

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 奧斯卡／87歲摩登費里曼致敬！　好萊塢眾星緬懷鄭佩佩、麥教授
  2. 28歲正妹女優9年前「拍素人片愛上他」！　今甜蜜宣布嫁對手男優
  3. 奧斯卡／嗆聲川普！柔伊莎達娜奪女配　台上淚喊：我以移民父母為榮
  4. KPOP第一人！Lisa「下半身透視」登奧斯卡激辣 高衩開到腿根被看光
  5. 奧斯卡／亞當山德勒「穿便服」大鬧典禮！　台下大吼：為什麼羞辱我
  6. 方大同「最後一程」曝光！　疑醫護人員斥傳言發聲：他走得很平靜
  7. 奧斯卡／基倫考克金台上約老婆「來生第四胎」　伊朗導演哽咽：奇蹟
  8. 范瑋琪大陸復出「演唱會爆鎖票黑幕」！5票價公開 網：只賣掉380
  9. BLACKPINK Lisa現身奧斯卡！未P生圖「真面目現形」網一面倒：好驚喜
  10. 大S方大同都走了…　唐綺陽嘆「正處時代更迭交叉點」：至少維持1年

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366