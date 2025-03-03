方大同「最後一程」曝光！　疑醫護人員斥傳言發聲：他走得很平靜

記者陳芊秀／綜合報導

歌手方大同於2月21日病逝，享年41歲，經紀人證實3月1日已經在雲南舉行告別式，殯儀館人員告知陸媒遺體已經火化。而他離世病因瘋傳，一位網友聲稱是醫務工作者，發長文提及最後一程，「他走的很平靜」。

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▲方大同離世謠言瘋傳，經紀人駁斥。（圖／翻攝自臉書、小紅書）

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據港媒《香港01》報導，發文網友IP位置在雲南，長文聲稱自己是醫務工作者（醫護人員），因為見到網上有人為了流量消費逝者令人不齒。而為了希望喜歡方大同的朋友放心，強調：「他走得很平靜，並沒有受到太多痛苦。」

該網友表示，當日接獲120後（大陸急救電話），前往方大同家中，「大家都不敢相信躺在面前的是那個才華橫溢的音樂才子」，現場所有人出於對逝者及其家屬的尊重，更出於對方大同的喜愛，現場所有人都選擇保守這個秘密。網友回憶2005年高中時期聽到〈春風吹〉後，便成為方大同的忠實歌迷，認為方大同與陶喆是R&B音樂的代表人物。網友還提到，方大同的家中充滿與音樂相關的物品，足見他對音樂的熱愛。最後引用方大同曾說過的一句話：「祝你在未來的日子裡，繼續懷抱夢想，持續努力，成長進化，在人生的每個階段充分發揮自己的潛能。」

▲一位IP位置在雲南，並自稱是醫護人員的網友發長文，曝光方大同最後一程。（圖／翻攝自小紅書）

陸網近日對方大同逝世出現眾多謠傳，包括病逝美國、聲稱他在治療期間將止痛藥的說明書摺成千紙鶴、病因被瘋傳是肺部嚴重纖維化等。不捨網路謠言過多，經紀人昨日（2）引用〈我不是農人〉歌詞回應「誰又胡說八道？」，接著表示「網文常會瞎鬧，吸眼球追流量，搞得亂七八糟，誰都能發消息？世界大同小異越來越不靠譜，讓人有點焦急。」並懇求外界「請大家別再網傳誤傳只為了流量，真實是一切的基礎，有更多值得我們關心的人事物，願逝者安息，懇請媒體給親友寧靜的心與空間，去接受無法改變的事實，沒有最完美的選擇，緣份自有它的原則，就讓我們用大同最愛的音樂、圖文小說去緬懷他，永遠的靈感先生夢想家。」而網上傳言，經紀人皆不予回應。

▲方大同逝世前仍持續創作音樂。（圖／翻攝自臉書）