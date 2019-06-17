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爆介入布萊德利庫柏感情　女神卡卡「激吻已婚搭檔」畫面瘋傳

記者傅家妤／綜合報導

天后女神卡卡（Lady Gaga）2月與經紀人未婚夫克里斯汀卡瑞諾（Christian Carino）宣布分手，時隔2個月，緋聞情人布萊德利庫柏（Bradley Cooper）也與交往4年的女友分手，甚至有傳是女神卡卡的介入才導致2人感情生變，對此三方都未給出回應。沒想到傳聞尚未平息，女神卡卡在台上與已婚樂手接吻的畫面流出，再度掀起了熱議。

▲▼女神卡卡、布萊德利庫柏爆出緋聞，恐引來伊莉娜沙伊克吃醋。（圖／CFP／達志影像／美聯社）

▲女神卡卡先前被爆出介入布萊德利庫柏的感情，導致男方與交往4年的女友分手。（圖／CFP／達志影像／美聯社）

近來推特上瘋傳一段女神卡卡在拉斯維加斯演出的影片，畫面中只見她身穿黑色緊身服，與身旁的身穿白色西裝、拿著喇叭的男子緊牽著手，兩人神情地望著對方，期間甚至接吻了，鏡頭拉近一看，兩人的雙唇緊貼，絲毫沒有作假。據悉該名男子是女神卡卡合作許久的樂手，兩人相識多年，私底下也是非常要好，不過該名男子已經結婚了。

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▲▼女神卡卡。（圖／翻攝自推特／gagadaily）

▲▼女神卡卡。（圖／翻攝自推特／gagadaily）

▲女神卡卡與相識多年的搭檔接吻。（圖／翻攝自推特／gagadaily）

該片段掀起不少網友熱議，大部分都難以接受女神卡卡與一名已婚男子當眾接吻，「我知道他們認識了很多年，但那位男士已經結婚了」、「就算認識很久，親吻一名已婚的男性也太過分了吧」，不過隨後有不少粉絲跳出幫忙緩頰，稱女神卡卡與該名樂手夫婦都是認識多年的好友，兩人在親吻時，對方的妻子也在場，「那只是一場演出」、「那只是表演的一部分，那位樂手的妻子當時也在台下。」

▲▼女神卡卡。（圖／翻攝自推特／gagadaily）

▲女神卡卡與已婚搭檔接吻在網路上掀起熱議。（圖／翻攝自推特／gagadaily）

▲女神卡卡與相識多年的搭檔接吻影片在推特上瘋傳。（圖／翻攝自推特／gagadaily）

陸網瘋傳「Angelababy車震鄧倫」　他曬私訊截圖嗆：這就是證據！

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女神卡卡, Lady Gaga, 布萊德利庫柏, Bradley Cooper

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