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太常秀恩愛…粉絲不爽喊脫粉！　鄭爽「至少我愛過」洩放閃原因

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星鄭爽認愛男友張恒後，越愛越高調，男友不時也會陪著她工作，感情非常甜蜜，近日她在個人APP上發文放閃男友，沒想到卻引起粉絲不滿，甚至有部分粉絲揚言要「脫粉」，對此鄭爽忍不住發長文反擊，直接大方告白男友：「我愛張恒，張恒愛我，你不愛看沒人逼著你，兩個字送給你：拜拜！」霸氣宣言被眾人推爆。

▲鄭爽和男友約會，身邊還帶著替身妍妍。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、娛樂給我五）

▲鄭爽和男友越愛越閃。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、娛樂給我五）

鄭爽與張恒因《這就是鐵甲》結緣，兩人因被拍到在街上親密摟抱，爆出戀情，隨後她也大方在社群網站上認愛，自此之後小倆口越愛越甜蜜，經常毫不避諱地公開放閃，私底下也經常被目擊黏TT，男方先前還被拍到愛相隨，陪著她去工作，在等待的過程中，貼心地背著水壺在一旁，眼神也一直未曾從她身上離開，足見兩人有多相愛。

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▲鄭爽男友張恒到機場接機。（圖／翻攝自微博／月月孟）

▲鄭爽張恒開公司。（圖／翻攝自微博）

▲鄭爽與男友私底下經常被目擊黏TT。（圖／翻攝自微博／月月孟、微博）

不料，近來鄭爽在與粉絲交流的專屬社交平台、個人APP「M77－鄭爽在這裡等你」分享與張恒的相處日常，不料隨後卻疑似有粉絲為此感到不滿，揚言要「脫粉」。對此個性直爽的鄭爽，隨即發文反擊，稱自己與張恒是相愛，「終於能遇到一個能秀恩愛的人，我不會錯過，最後不管怎樣，我至少像平常人那樣愛過，有過我們在一起的痕跡，小時候的我沒有這樣的資格，很高興我長大了，最後的結果我們心裡有數。」

▲▼鄭爽。（圖／翻攝自微博）

▲鄭爽回應登上熱搜。（圖／翻攝自微博）

終於找到相愛的另一半，粉絲也應該為她感到開心，鄭爽也表示，如果粉絲是真正愛她的話，是會送上祝福，「別酸我，我愛張恒，張恒愛我，泡泡泡芙就是秀了，你不愛看沒人逼著你，兩個字送給你：拜拜，四個字送給別人：我愛你們，你或許是你又是別人，我理解。」霸氣護愛宣言隨即引起不少關注，該發文也在微博上掀起瘋傳，大部分粉絲都是抱持支持態度：「我也希望能找到一個可以秀恩愛的人，可惜沒有，所以祝福小爽」、「可以找到相愛的人很難，所以請繼續幸福下去！」

▲▼鄭爽。（圖／翻攝自微博）

▲鄭爽霸氣發文護愛。（圖／翻攝自微博／星扒君）

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