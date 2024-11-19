「台灣貓王」徐慶復心臟衰竭過世！　享壽83歲

記者蔡琛儀／台北報導

六零年代以演唱西洋流行歌曲聞名、有「台灣貓王」稱號的音樂人徐慶復，15日因心臟衰竭於家中病逝，享壽83歲，告別式將於12月5日舉行。

▲有「台灣貓王」稱號的音樂人徐慶復，15日因心臟衰竭於家中病逝，享壽83歲。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）



徐慶復高中時期就與同學組樂團玩吉他，開始演唱西洋流行歌曲，他學唱貓王的歌更是唯妙唯肖，在年輕學子圈造成風潮，因而得到「小貓王」的封號。他就讀文化大學期間，應邀進入剛開幕的「國賓」與「統一」兩家五星級飯店夜總會駐唱，成為台灣西洋歌曲樂團的元老級歌手。



徐慶復過世的消息傳出後，徐慶復的妹妹徐圓圓特別聯絡了台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基和有西洋音樂教父之稱的余光。余光遺憾表示：「台灣碩果僅存的熱門音樂元老，又凋零了一人。現在80歲以上的聽眾，應該都曾在那個辦演唱會的年代，看過他的演出，感受過他帶來的青春活力！」

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▲▼余光（上圖右）與王祥基（下圖左）和徐慶復的合影。（圖／台北演藝經紀文化交流協會提供）





因此余光提議在春節前找場地、籌組一場小型演唱會，邀約當年《青春旋律》電視節目的歌手參加，演唱徐慶復拿手的西洋老歌，讓資深樂迷藉此機會再回味年輕時美好的記憶。王祥基也表示贊同，「徐慶復這位流行音樂前輩，當年演唱西洋熱門歌曲，玩吉他、組樂團；引起一陣風潮，為台灣後來興起的民歌演唱、打下紮實的基礎，扮演著重要的源頭角色；這一點很值得讓人懷念！」而角落餐廳董事長烏雲也馬上允諾提供場地。