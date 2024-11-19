快訊／Ailee喜曝「明年4月」嫁《單身即地獄》企業家！　感性告白

記者張筱涵／綜合報導

南韓「鐵肺歌后」Ailee即將步入人生新階段！所屬經紀公司A2Z Entertainment於今（19日）正式宣布，Ailee將於明年4月20日和《單身即地獄》演員兼企業家崔時訓結婚。

▲Ailee和崔時訓將於明年4月20日結為夫妻。（圖／翻攝自Instagram／aileeonline、choi_hun2）



經紀公司透露，Ailee與崔時訓因朋友介紹相識，兩人交往約一年，並於今年5月在深厚感情與信任的基礎上約定共度一生。消息指出，雙方家人均對這段婚事表達了祝福。經紀公司還特別感謝粉絲對Ailee戀情公開後的支持，並希望大家繼續為即將邁向新生活的她送上祝福。

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Ailee也在粉絲俱樂部親自發表長文，分享婚訊背後的心情，自己在粉絲的支持下成長為現在的自己，並遇見了一位能夠分享所有愛情與未來的人：「他是我可以依靠並感到安心的人，因為他的包容與體貼，我決定與他共度餘生。」

▲Ailee和崔時訓今年公開戀情。（圖／翻攝自Instagram／aileeonline、choi_hun2）



事實上，Ailee於2012年以電視劇《Dream High 2》正式出道，同年以數位單曲〈Heaven〉進軍歌壇，憑藉〈給你看〉、〈You & I〉、〈別碰我〉等熱門作品成為南韓最具代表性的實力派女歌手之一，以其爆發力十足的嗓音和舞台魅力深受粉絲喜愛。

崔時訓則以多元身份活躍於演藝圈與商業領域，2017年透過《辣味哥哥》嶄露頭角，並出演過《開始關注戀愛》等網劇，去年也參演了原創劇《新進職員：電影版》，他因《單身地獄》節目受到關注，目前在首爾經營一家餐廳。

【Ailee粉絲俱樂部發文翻譯】

大家好，我是Ailee。

有一則想親自向支持我、愛護我的「Aileeans」分享的消息，我用滿滿的真心一字一句地寫下這篇文章。

今年初，隨著戀愛消息傳出，收到了大家許多的祝福，我感到既感謝又充滿感觸。看到大家對此表現出喜愛、驚訝甚至擔憂，讓我對未能及時親自告知大家這個消息感到抱歉。同時也感謝粉絲的理解，願意等待到今天。

我22歲時孤身來到韓國，與家人分離，憑藉自己熱愛的音樂站在大家面前。從那時到現在，感謝粉絲毫無保留的愛與支持，讓我在陌生的環境中感到不再孤單，也能適應韓國的生活。正是因為大家的呵護，我得以成長為現在充滿能量的我，並遇到了一位能與我分享所有愛情的人，最終決定結婚。

我這一路以來，總是像一位「長女」一樣照顧他人、付出與犧牲。而現在，我遇到了一位願意給我肩膀依靠、照顧我的人。他的理解與體貼讓我下定決心共度餘生。在一年多的戀愛後，我們決定於明年4月舉行婚禮。

從出道到現在，我始終覺得自己還有許多不足，但感謝Aileeans一直以來的支持與愛護。我會繼續懷著感恩的心，努力成為更成熟、更努力的自己，迎接未來的生活。希望大家能為我和我們的未來送上祝福，我們會努力幸福地生活下去！感謝大家耐心閱讀這篇不夠精緻但真心的長文。

——Ailee

【A2Z娛樂聲明全文翻譯】

大家好，這裡是歌手Ailee所屬經紀公司A2Z Entertainment。

Ailee小姐將於明年4月20日與演員出身的企業家崔時訓先生結婚。

兩人通過友人介紹相識，至今已交往約一年，並於今年5月在深厚的感情與信任下決定共度一生，雙方家長和家人均對這段婚事給予祝福，我們也藉此機會，感謝在公開戀情後給予祝福和支持的粉絲朋友們。

Ailee小姐於19日凌晨在自己的粉絲俱樂部發表了一篇長文，分享了婚訊。她表示：「感謝大家一路以來的支持與呵護，我成長為現在這個充滿光芒與能量的我，並遇到了一位能夠分享所有愛情與未來的人，最終決定結婚。」她還提到：「遇見了一位能讓我依靠、給予肩膀支持的感恩而可靠的人，他的體貼與理解讓我下定決心共度餘生。」

準新郎崔時訓先生曾是演員，並因Netflix節目《單身地獄》為人熟知。目前他已退出演藝圈，專注於F&B（餐飲業務）與MCN（多頻道網絡）事業。

Ailee小姐自2012年出道以來，始終感恩粉絲的不懈支持，並計劃在婚禮籌備過程中，繼續專注於音樂會、專輯製作和節目錄製等歌手活動，經紀公司也將全力支持她。同時，她承諾婚後將以更成熟且富有責任感的姿態，持續展現不變的音樂熱忱與活躍表現。

A2Z Entertainment祝福Ailee與崔時訓的未來旅程充滿幸福與愛，並祈願他們獲得無盡的祝福與幸運。我們也將一如既往地全力支持Ailee的所有活動。