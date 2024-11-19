余天驚爆賣掉8間房！親吐從政「殘酷真相」　怨民進黨：欠我太多

▲余天接受專訪時談及從政路上的風雨歲月。（圖／擷取自Facebook／余天 Yu Tian）

圖文／CTWANT

民進黨前立委余天在卸去立委一職後，輾轉被聘為總統府國策顧問，他日前接受專訪時，談及從政路上的風雨歲月，直言「政治好像笑面虎」，是個能看透人情冷暖的現實職業，苦嘆自己被民進黨虧欠好多。

余天近日登上由鄭弘儀主持的訪談節目《話時代人物》，自爆與民進黨的恩怨情仇，他透露先前曾要求想去公視任職董事長，原本當時綠營高層已經點頭答應，沒想到最後卻落空，而此次他退出立委選舉，高層也承諾會給他一個基金會，結果換來的只是一個國策顧問，「說話要算話，你有答應我，不答應你就不要說，有答應你要做，做一個政治人物本來就是要負責任，沒有責任感那做什麼政治」，認為民進黨虧欠他太多。

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回顧政治生涯，余天直言，過去他四處奔波幫民進黨唱歌、助選，一毛錢也沒拿，政治這條路走了快一輩子，與政治人物交際後他才明白很多事，對於違背諾言早已司空見慣，甚至還得要自己厚臉皮去討，才能捍衛自己的權益，但他並不後悔當初的選擇，「我覺得值得啦！政治本來就是這樣，好像笑面虎！」

余天還透露，從政很難賺錢，但服務百姓又要花很大的精神，「你還不能A錢，那抓到會被判刑。」余天表示，因為自己清清白白、乾乾淨淨，結果把七、八間房子都賣掉了，「沒有半間是屬於我們的」，目前北投的房子還在貸款。

主持人鄭弘儀也問及，是否會讓兒子余祥銓跟隨他的腳步？余天則坦言，「我不會讓他們去從政」，認為這條路不僅太過艱辛又賺不到錢，需要有很大的服務精神才能走到底，也因為自己苦過，所以不想讓孩子踏上自己的老路。

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