林襄出國「炫腹秀小蠻腰」！　內褲頭全看光激辣

記者王靖淳／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄在今年初宣布加入味全龍啦啦隊「小龍女」後，人氣持續攀升，平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲互動的她，最近在IG秀出一系列到泰國度假的辣照，大方露出小蠻腰及白色內褲，讓不少人看到照片後都忍不住驚呼：「好瘦又好美。」

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

照片中，林襄身穿紅色短版上衣，肩部設計帶有蓬袖，展現俏皮又可愛的風格。她下身搭配牛仔褲，腰間若隱若現的白色內褲增添時尚感，修長的身形與結實的小蠻腰更是吸睛。林襄頭戴太陽眼鏡，隨性地固定在頭髮上，並將長髮自然垂肩，微微側身面對鏡頭，露出自信而甜美的笑容。

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▲林襄分享泰國辣照。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

在其他照片中，林襄除了面帶微笑，低頭注視腳下的步伐，動作輕盈而優雅之外，同時也倚靠木欄，目光望向遠方，展現沉穩與自信的表情。她在文中提到，在來到泰國後，幾乎每天都要喝上一杯泰奶，並笑稱這是「好有儀式感的旅程」，讓粉絲感受到她的旅行趣味。貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言稱讚她，「可愛」、「妳好美」、「好瘦又好美」、「看到妳我就醉了」。