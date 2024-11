滴妹健康亮紅燈「冒3症狀」！　沮喪曝近況：很困擾

記者王靖淳/綜合報導

百萬YouTuber滴妹最近透過IG發文透露,年初時曾因體重急速上升、夜間盜汗及嚴重睡眠問題而感到沮喪,直到在好友魚乾及志祺七七的推薦下,透過飲食控制和專業醫療指導,才成功改善體態與精神狀態,「那時候真的很困擾。」

▲滴妹。(圖/翻攝自Instagram/crown_du)

滴妹表示在診所接受了一系列檢測,結果顯示她的腸道健康、壓力荷爾蒙和慢性過敏問題相互影響,甚至因腸漏導致蛋白質分解不良,進一步惡化睡眠與情緒狀況。她驚訝地發現,自己對日常食物如雞蛋和大蒜竟然有過敏反應,忍不住感嘆:「鬼哭狼嚎啊!」後來經醫師建議,她逐步調整飲食,並搭配保健品補充,最終成功降低身體發炎頻率,甚至改善對貓毛的過敏反應。

▲滴妹發文透露身體出狀況。(圖/翻攝自Instagram/crown_du)

經過近半年的努力,滴妹透露自己的體態變輕盈,氣色也明顯提升。她感謝醫師的細心指導,不僅幫助她建立健康的飲食習慣,更讓她深刻體會到「You are what you eat」的重要性。她開心地說:「現在就算晚上有時睡不好,但是早上起來卻還是精神不錯,神清氣爽的~加上又可以看到鏡子中狀態很好的自己,就很開心,覺得自己好棒真的做得太好了。」