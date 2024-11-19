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滴妹健康亮紅燈「冒3症狀」！　沮喪曝近況：很困擾

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber滴妹最近透過IG發文透露，年初時曾因體重急速上升、夜間盜汗及嚴重睡眠問題而感到沮喪，直到在好友魚乾及志祺七七的推薦下，透過飲食控制和專業醫療指導，才成功改善體態與精神狀態，「那時候真的很困擾。」

▲▼滴妹。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

▲滴妹。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

滴妹表示在診所接受了一系列檢測，結果顯示她的腸道健康、壓力荷爾蒙和慢性過敏問題相互影響，甚至因腸漏導致蛋白質分解不良，進一步惡化睡眠與情緒狀況。她驚訝地發現，自己對日常食物如雞蛋和大蒜竟然有過敏反應，忍不住感嘆：「鬼哭狼嚎啊！」後來經醫師建議，她逐步調整飲食，並搭配保健品補充，最終成功降低身體發炎頻率，甚至改善對貓毛的過敏反應。

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▲▼滴妹。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

▲滴妹發文透露身體出狀況。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

經過近半年的努力，滴妹透露自己的體態變輕盈，氣色也明顯提升。她感謝醫師的細心指導，不僅幫助她建立健康的飲食習慣，更讓她深刻體會到「You are what you eat」的重要性。她開心地說：「現在就算晚上有時睡不好，但是早上起來卻還是精神不錯，神清氣爽的～加上又可以看到鏡子中狀態很好的自己，就很開心，覺得自己好棒真的做得太好了。」

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