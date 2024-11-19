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43歲黃翠如結婚6年終懷孕！　一度流產「尪看驗孕棒大哭」

記者蔡宜芳／綜合報導

香港43歲女星黃翠如是聯旺集團的千金，她在2018年嫁給演員蕭正楠，但結婚六年始終膝下無子。她在17日上傳一則影片，宣佈了懷孕的好消息，並分享自己求子的心路歷程，希望能鼓勵到擁有類似情況的網友。

▲▼43歲黃翠如結婚6年終懷孕！　一度流產「尪看驗孕棒大哭」。（圖／翻攝自Instagram／wongtsuiyu）

▲黃翠如和蕭正楠已結婚6年。（圖／翻攝自Instagram／wongtsuiyu）

影片中，黃翠如記錄了自己驗孕的瞬間，還有拿給丈夫蕭正楠看後，男方躺在床上感動大哭的模樣。黃翠如分享到，她其實曾經懷孕，但後來不幸流產，「再用了好些日子，找回生活的平衡，努力互相成為對方快樂的電池。

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▲▼43歲黃翠如結婚6年終懷孕！　一度流產「尪看驗孕棒大哭」。（圖／翻攝自Instagram／wongtsuiyu）

▲黃翠如曾經流產，直到近來又成功懷孕。（圖／翻攝自Instagram／wongtsuiyu）

黃翠如進一步透露，今年非常意外地，上天再次送給他們一份彩虹般的禮物，「每天，帶著感恩而又有一點忐忑的心，滿載著愛，日夜期待。」她也感謝大家的祝福，表示非常感激。

▲▼43歲黃翠如結婚6年終懷孕！　一度流產「尪看驗孕棒大哭」。（圖／翻攝自Instagram／wongtsuiyu）

▲蕭正楠得知黃翠如懷孕後暴哭。（圖／翻攝自Instagram／wongtsuiyu）

黃翠如表示，希望藉由自己的故事，能給經歷過失去的父母一些力量，「我們明白那種不能言語的傷痛，但也希望大家相信，日子一定會更好的。」並直言生活中不需要童話，只願能找到希望，「願祝福降予每個家。」好消息引來許多網友道賀。

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