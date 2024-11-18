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雷／《永夜》結局氣死劇迷「丁禹兮虞書欣發聲了」！　親解關鍵劇情

記者田暐瑋／綜合報導

《永夜星河》17日超前播出大結局，片中角色各自隱藏的秘密也一一被揭開，結局雖然沒有悽慘的生離死別，卻仍引來部分網友不滿，微博上更是出現「世上再無子期」等等的相關熱搜關鍵字，隨著討論聲量越來越大，丁禹兮和虞書欣也接連發聲，以主演視角說明了真正的結局。

▲丁禹兮和虞書欣。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮和虞書欣。（圖／翻攝自微博）

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《永夜星河》大結局中，慕聲（子期）得知捉妖世界只是一部小說，意外和真實世界的少年浮舟相見，意識到自己其實就是浮舟，並向妙妙訴說暗戀心意，但最後隨著現實生活的浮舟動手術失敗，心跳停止，他說出：「活下來，奔向她，我的勇氣是因她而生，現在該我自己了。」隨後出現疑似穿越的畫面。

但由於結局並未拍出妙妙和子期在現實中的同框畫面，成了觀眾最扼腕的情節之一，更讓「世上再無子期」變成熱搜關鍵字，部分網友對此相當不滿，痛批編劇將小說改成爛尾，不該將浮舟和子期寫成同一人，「子期就是子期 他不是任何人」、「妙妙喜歡的是子期，不是浮舟，這個設定不接受」、「所以這兩個人到底是生是死」。

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲網友反應。（圖／翻攝自微博）

隨著批評聲浪逐漸擴大，大結局播出當晚，虞書欣在角色官方微博發文，PO出丁禹兮扮演浮舟的現代劇照，寫下：「子期，是你。」而丁禹兮18日也發文：「我屬於你 你屬於你。世上還有慕子期。」被認為是發聲證實是圓滿結局，子期和妙妙已在現實生活中重逢。

▲丁禹兮和虞書欣發聲。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮和虞書欣發聲。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮和虞書欣發文。（圖／翻攝自微博）

有粉絲不接受浮舟死亡，開始分析劇情，「大家還記得結局有一個心電圖停止的畫面嗎？浮舟做手術死了！！！所以穿過來的是子期」、「最後寫的妙妙救了他兩次，浮舟只被妙妙拯救了一次呀，除非子期穿過來了，要不然哪來的拯救兩次」、「憑什麽說他不是子期呢，他是帶著書中子期的記憶醒來的呀，我覺得也可以這麽理解，不然也不會出永夜星河那本書了，他就是子期」。

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關鍵字

永夜星河, 丁禹兮, 盧書欣, 凌妙妙, 慕聲

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