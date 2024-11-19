TXT秀彬宣布「暫停活動」年末行程全缺席！　公司：健康最為優先

記者張筱涵／綜合報導

韓團TOMORROW X TOGETHER成員秀彬今（19日）宣布將不會出席年末所有行程，主要是身體出現狀況，需要充分休息與調養。

▲秀彬暫停活動。（圖／翻攝自Instagram）



BigHit Music今天發出正式聲明，秀彬近期因身體不適，經過醫療團隊的診斷後，認為他需要進行充分的休息與調養，他們將藝人的健康放在首位，並已與秀彬本人以及團隊成員進行了充分討論。

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儘管秀彬對於參與活動有著強烈的意願，但BigHit Music認為，秀彬的健康恢復比任何事情都更重要，因此經過商議，決定讓秀彬暫時休息一段時間。因此，秀彬將無法參加包括MAMA頒獎典禮、日本線下粉絲活動、ACT : PROMISE ENCORE IN JAPAN、上海簽名會在內的年末頒獎典禮及未來的行程。

BigHit Music向突然宣布這樣的消息，為粉絲帶來擔憂這點感到抱歉，也請外界諒解。最後，秀彬將專注於充分休養，未來將以最佳狀態再次出現在粉絲面前。

【BigHit Music聲明全文翻譯】

大家好，這裡是 Big Hit Music。

關於TOMORROW X TOGETHER成員秀彬的未來行程，我們想向各位說明。

秀彬近期因身體不適而前往醫院就診，經醫療團隊診斷後認為他需要充分的休息與調養。

因此，我們將藝人的健康放在首位，與秀彬本人以及所有成員進行了充分討論。雖然秀彬本人對參與活動抱有強烈的意願，但健康恢復比任何事情都重要，因此經過商議，決定讓秀彬暫時休息一段時間。

因此，秀彬將無法參加包括MAMA頒獎典禮、日本線下粉絲活動、ACT:PROMISE ENCORE IN JAPAN、上海簽名會在內的年末頒獎典禮及未來行程。對於這一突如其來的消息，給粉絲帶來的擔憂，我們深表歉意，並希望大家能夠理解。

秀彬將專注於充分休養，並在日常生活中努力恢復，以最佳狀態再次出現在粉絲面前。我們公司也將竭盡全力支持他，幫助他早日康復，與大家見面。

感謝大家的理解與支持。

謝謝。