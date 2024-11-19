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王大陸曝在美國唸書是川普學弟 楊祐寧爆氣「不能接受！」

記者葉文正／台北報導

《艾嘉食堂》持續營業中，王大陸竟自曝曾在美國唸書還是川普學弟，主廚張艾嘉及楊祐寧又爆意見不合，整個廚房鬧哄哄，只有二廚柯佳嬿處變不驚，料理、點單、送餐都難不倒她，還有餘裕講冷笑話為現場降溫。

▲王大陸自曝曾留學美國。（圖／泰坦星娛樂）

▲王大陸(右)自曝曾留學美國。（圖／泰坦星娛樂）

始終在英文這個課題上過不去的外場王大陸，竟在閒聊之中自爆自己曾在紐約軍校讀一年書，還是川普學弟，令張艾嘉大吃一驚，時常因為語言問題，在廚房萬分忙碌之時，還需要支援外場的楊祐寧則大喊：「我不能接受！」緊抓著王大陸質問他為什麼不說英文，而柯佳嬿則火上添油的建議王大陸跟客人聊聊軍艦，讓王大陸只好趕緊躲到吧檯避風頭！

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▲王大陸自曝曾留學美國。（圖／泰坦星娛樂）

▲大伙大笑降溫，緩和不安情緒。（圖／泰坦星娛樂）

但楊祐寧完全沒有要放過他的意思，只要跟他對上眼就問他「為什麼不講英文」、「我想跟你學英文」，最後還直接公告：「從現在開始廚房裡都要講英文」，沒想到連張艾嘉都補槍說：「這是一個很好的建議」，讓王大陸超崩潰！

▲王大陸自曝曾留學美國。（圖／泰坦星娛樂）

▲張艾嘉(左)與柯佳嬿忙廚房裡的餐點。（圖／泰坦星娛樂）

之前因為營業時間起爭執的張艾嘉及楊祐寧，因為新產品銀耳湯的命名，兩人又再度意見不合，張艾嘉想命名為「Lady Delight」，楊祐寧則覺得叫「Baby Baby」，兩人對彼此的命名都互不滿意，這時柯佳嬿竟突發奇想表示還是叫做「Baby Baby Baby Oh」，讓人一秒想起小賈斯汀的名曲，超冷的笑話讓火熱的蘇梅島一下降溫不少。

《艾嘉食堂》的餐飲也再度獲得高評價，兩位來自法國的客人，還建議張艾嘉主廚把食譜給隔壁餐廳，希望在拍攝期間之後還能持續吃到料理。帶著兩個小男孩的一家人，則瘋狂續點了三碗炸醬麵，把所有食堂裡準備好的炸醬都用光了，他們結帳時竟還想再加點炸醬麵外帶回家，職員們只好告訴他「明天再來！」客人的喜愛也讓艾嘉食堂職員們充滿成就感，一洗辛苦工作的疲憊感。

《艾嘉食堂》職員們在蘇梅島度過美好的店休日，趣味的動物互動、加上碧海藍天的美麗風景，讓網友們看完都說「好想去蘇梅島玩」，也紛紛整理起「艾嘉食堂旅遊地圖」，《艾嘉食堂》官方則大方公開其實當天所有的旅遊行程，都是由深耕當地12年、最專業的旅遊達人「走跳旅遊｜曼谷幫」協助安排，歡迎所有觀眾一起暢遊蘇梅島！

《艾嘉食堂》第七集11/23本週六晚間八點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間十點上線，華視主頻則於隔週六晚間八點播出。

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張艾嘉, Ｂ２, 實境節目, 金馬影后, 王大陸, 楊祐寧, 柯佳嬿

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