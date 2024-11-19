記者蕭采薇／台北報導

曾執導《你他媽的也是》、《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》的威尼斯金獅獎與奧斯卡得主艾方索柯朗（Alfonso Cuarón），驚喜宣布來台參加金馬影展，儘管活動已近尾聲，金馬執委會克服萬難終於確定行程，與典禮結束後的11月24、25日舉辦「金馬電影大師課」與業界分享他獨步影壇的創作心法，並加映《人類之子》、《地心引力》與《羅馬》三部代表作。

▲奧斯卡名導艾方索柯朗（Alfonso Cuarón）宣佈來台。（圖／金馬執委會提供）

艾方索柯朗出生於墨西哥，1990年代起在美墨兩地展開編導生涯，既能以公路成長西語電影《你他媽的也是》捕捉人性與慾望的幽微，也能在主流商業IP《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》兼容獨特個人詮釋。至今僅有八部電影長片，卻部部引起熱烈迴響，2014年憑《地心引力》成為首位獲得奧斯卡最佳導演的拉丁美洲導演。

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2018年的《羅馬》勇奪威尼斯影展金獅獎以及奧斯卡最佳外語片、導演、攝影三項大獎，悠遊於商業與藝術兩端。除了有目共睹的編導才華，他還時常身兼製片、剪輯、攝影等多重身份，光個人就擁有四座奧斯卡，包括兩座最佳導演、《地心引力》最佳剪輯與《羅馬》最佳攝影，是全方位的電影藝術家。

▲金馬影展緊急加映艾方索柯朗的《人類之子》。（圖／金馬執委會提供）

「長鏡頭」是柯朗最為人津津樂道的招牌特色，好萊塢的頂尖技術執行力，在他手中不只化為神乎其技的場面調度，同時也能捕捉細膩悠長的人物情感。科幻電影《人類之子》以人類無法生育的失序未來為背景，片中多場一鏡到底的長鏡頭展現被視為完美教材。

以太空人落難為題材的《地心引力》，在深邃浩瀚的宇宙中，娓娓道出動人的女性成長，並助女主角珊卓布拉克再攀生涯高峰。歷經商業鉅作洗禮後，他在《羅馬》返璞歸真，用親自掌鏡的溫柔黑白凝視，回眸半世紀前的童年往事，感人至深。

▲歷經商業鉅作洗禮後，艾方索柯朗在《羅馬》返璞歸真，用親自掌鏡的溫柔黑白凝視。（圖／金馬執委會提供）

新增放映場次將在11月20日下午一點於金馬影展官網準時開賣，11月24日艾方索柯朗大師套組每張票價600元，11月25日單場放映每張票價300元。11月24日《羅馬》特別免費放映場則於11月21日下午一點於金馬影展官網周邊活動頁面採實名制報名免費參加，額滿為止。