萬秀洗衣店只開7個月被迫關門！張瑞夫悲認巨大損失　店長也哭了

記者田暐瑋／綜合報導

80歲夫妻檔萬吉阿公和秀娥阿嬤經營的「萬秀洗衣店」相當知名，孫子張瑞夫同時也是創辦人，今年才在信義區新開設「萬秀洗濯實驗室」，卻傳出將在年底前收攤的消息，經營不到7個月，他在IG發了黑白照向粉絲致歉：「我現在根本不知道該怎麼辦了，甚至也不敢多想。」

▲張瑞夫坦承台北的萬秀洗衣店收攤。（圖／翻攝自張瑞夫IG）



洗衣店收攤消息來得相當突然，張瑞夫發文表示，自開業以來，持續面臨房屋漏水等問題長達半年，儘管希望能有所改善，但情況未見好轉，不得不選擇關門，這讓他陷入極大低潮：「最近自己獨處時想起，總會覺得我是不是做錯什麼...為什麼愧對了大家？可能我真的太鑽牛角尖了，但最後也發現，或許就是當時對這些事太樂觀，和可能也是我自己沒能力做好那麼多事情...」

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而原本計劃在明年第3季展店，但張瑞夫坦言資金和時程上面產生了預期外的落差，計劃不得不延遲，無力感陣陣襲來，對他造成極大壓力，影響到身心健康，「我其實這陣子變得很情緒化，大家都默默忍受著我的情緒，很謝謝我的員工和夥伴，店長甚至流了淚，但我才要謝謝你們當那個我轉頭過來忍受我莫名脾氣的人啊！」

▲張瑞夫坦承台北的萬秀洗衣店收攤。（圖／翻攝自張瑞夫IG）



在網上發布消息後，張瑞夫也積極尋求新的合作機會和搬遷建議，他在網上發問：「對不起，讓大家失望了⋯當我今天打這一篇的時候，心裡非常非常難過，但更覺得對很多人抱歉。洋洋灑灑把自己心中不舒服的事情都打了出來，不知道會不會有人看完，但如果你是支持我們的人，請讓我跟你說聲抱歉...」