凱莉產後3個月爆憂鬱「像在坐牢」！　認迅速開機放閃老公：有在避孕

記者孟育民／台北報導

由「台灣喜劇發源地」卡米地喜劇俱樂部主辦，第二屆台北喜劇節宣布即將於11月28日至12月8日盛大展開，今（19）日「台灣站立喜劇教父」卡米地喜劇俱樂部創始人張碩修Social率領「百靈果News」凱莉、「壯壯」陳彥壯、「達康.come」康康、三木奮、黃小胖、超過30位喜劇演員浩大助陣，其中產後剛滿3個月的凱莉出席記者會狀態超好，透露懷孕前58公斤左右，懷孕期間胖到72公斤，目前已瘦身8公斤。

▲第二屆台北喜劇節即將30位演員齊聚。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

凱莉除了演出三場「All Star 不羈夜2024：激度不妥！」，還將聯合下水彼得、品喬、六塊錢、阿海與阿舜順帶來以做愛悲劇為題的節目「《愛愛悲劇王》愛情攻慾」，還暴雷洩漏將和壯壯分別擔任「卡米地沉浸性的劇場《卡米地導覽：你怎麼能不愛上stand up—沉浸式喜劇體驗》」的驚喜嘉賓，她搞笑說早期她都是講約炮，但自從結婚生子後，「現在照理來說不能約了，只能講育兒！」

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▲凱莉聊產後生活。（圖／卡米地喜劇俱樂部提供）

談到餵奶，凱莉表示餵母乳的2個月讓她相當焦慮，甚至已經意識到產後憂鬱的前兆，「就覺得自己被綁在那邊、好像在坐牢，但老公有接住我，告訴我沒關係、順其自然。」她大讚老公是神隊友，「他非常照顧我，而且又很仔細，其實我才是偏豬隊友的那個，但我包尿布會沒包好導致濕掉一片。」甚至她老公大部分幫忙顧晚上，讓她能夠好好休息，被問及會不會太甜蜜有二胎，她連喊三次：「不會！不會！不會！」但自爆很快就恢復和老公的親密生活，「我本來體質偏不孕，產後反而很認真的在避孕。」