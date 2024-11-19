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江美琪昔和蔡依林參賽被笑「賠錢歌手」　如今演唱會門票賣爆...超猛近況曝

記者蔡琛儀／台北報導

江美琪近期發行全新專輯《圓的？圓的！》，並預告將於明年1月舉辦演唱會，門票更是在開賣時就瞬間秒殺。她最近上好友那那大師的節目，表演了多首經典歌曲，並獻唱新專輯的歌曲。

▲▼江美琪上那那大師節目。（圖／小鋼砲娛樂提供）

▲江美琪回憶起當年剛出道，被媒體封「賠錢歌手」。（圖／小鋼砲娛樂提供）

回憶起當年出道前兩張專輯成績卻不如預期，甚至還有媒體封她「賠錢歌手」，唱片公司更為她發起「搶救小美大作戰」企劃，倘若第三張專輯銷售再未達標，就可能結束歌手生涯，「確實要發第三張專輯之前，姚謙老師曾把我叫到辦公室好好深談，當下心裡也有個底，因此那時在跑校園宣傳時，都會唱到很想哭，因為不知道是否還有發片機會。」好在當時專輯抒情歌曲成功打入市場，也讓專輯銷售數字成功達標，才能繼續唱下去。

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交情好的兩人現場還玩起「誰是王菲真粉絲」猜歌大賽，一度出現激烈火藥味。那那大師也整理江美琪過去的系列懷舊畫面，包含當時新人發片記者會唱跳動感姿態，還有昔日歌唱比賽戰友蔡依林的演唱片段，以及許久不見的侯湘婷出演她的MV畫面，看到過往精采片段，讓江美琪忍不住大喊：「好多影片我自己都快忘了，感謝那那每次都這麼用心！」

▲▼江美琪上那那大師節目。（圖／小鋼砲娛樂提供）

▲江美琪上好友那那大師節目。（圖／小鋼砲娛樂提供）

而她的第一張專輯名稱以《我愛王菲》大方表達對偶像王菲的喜愛，因此那那大師特別出考題跟江美琪玩「誰是王菲真粉絲」的猜歌遊戲，結果第一題就出錯的她，立刻崩潰尖叫，笑翻現場所有人，幸好後面題目都順利答對，才保住「王菲鐵粉」的面子，相當逗趣。

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