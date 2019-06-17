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3歲Max抽高「超過媽媽腿根」！　遺傳隋棠長腿基因「越大越帥」

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後陸續迎來一對兒女Max、Lucy，2018年底平安生下第3胎Olie，目前忙碌工作之餘不忘分享生活點滴，她近日帶兒子到公司，曬出一系列兒子撒嬌抱她大腿的萌照，讓不少網友驚呼：「Max也抽高太多了吧！」

▲▼3歲Max抽高「超過媽媽腿根」！（圖／翻攝自Facebook／SUITANGTANG）

▲▼Max去隋棠辦公室玩耍。（圖／翻攝自Facebook／SUITANGTANG）

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▲▼3歲Max抽高「超過媽媽腿根」！（圖／翻攝自Facebook／SUITANGTANG）

照片中，可以看到隋棠身穿藍白滾邊上衣，搭配牛仔吊帶褲和杏色涼鞋，簡約造型襯托出修長美腿，Max則是頂著齊眉瀏海髮型現身，穿著白T和綠色小短褲，打扮得相當清爽有活力。

▲▼3歲Max抽高「超過媽媽腿根」！（圖／翻攝自Facebook／SUITANGTANG）

▲Max抱隋棠大腿撒嬌。（圖／翻攝自Facebook／SUITANGTANG）

格外引起討論的是，身高173公分的隋棠站在桌子前面的時候，Max不斷抱著她的大腿撒嬌，兒子不但能輕鬆搆到她的大腿，身高甚至已經超過她的大腿根部，可見孩子遺傳了她的長腿基因。

▲▼3歲Max抽高「超過媽媽腿根」！（圖／翻攝自Facebook／SUITANGTANG）

▲Max的身高已經超過隋棠的大腿根部。（圖／翻攝自Facebook／SUITANGTANG）

模特兒出身的隋棠，婚後仍保有魔鬼身材，一雙大長腿更是女粉絲的羨慕對象。過去一組陪著女兒Lucy做撐地的照片中，她下半身穿極短熱褲，做起提腿抬臀的動作，露出筆直長腿，母女倆的腿長根本是比例尺放大縮小！

▲▼Lucy的腿也很長。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

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