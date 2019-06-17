《浪人情歌》歷久彌新！　伍佰找回25年導演「推新作」

記者關韶文／台北報導

「台灣搖滾傳奇」伍佰不但是搖滾詩人，也是情歌王子，從1994年《浪人情歌》開始，25年來寫了多少膾炙人口的情歌，但是伍佰老師自己說，他寫的不只是情歌，而是人生，同時宣告7月11日即將發行全新國語創作專輯《讓水倒流》。

▲▼ 伍佰幾發行全新創作專輯。（圖／環球提供）

請繼續往下閱讀...

新歌MV特別邀來當年執導《浪人情歌》的林錦和導演，這也是他睽違6年的MV作品，原本是廣告導演的他，當年拍的第一支MV就是《浪人情歌》，這首紅遍亞洲、歷久不衰的經典神曲，也讓導演一出擊就站穩腳步，近年來導演返回廣告界拍片，這次可說是重出江湖、卯足了勁準備，從場景、道具、臨時演員，甚至出動空拍機，故事豐富呈現、非常到位又不落俗套！

▲▼ 伍佰拍攝新歌MV。（圖／環球提供）

劇中伍佰身穿自己設計的英國紳士造型西裝，特別將西裝背心挖U領，還加上領結，帥氣度爆表，但他卻笑言是史上最慘MV！原來劇中，他不只被打耳光，還在一個非常髒亂的密室被圍毆、拖行，甚至被酒瓶砸頭，導演更安排他被打時還要從容微笑。

試戲時找來替身，拍攝遠景被打的畫面，但正式演出時伍佰幾乎都親自上陣，一幕酒瓶砸頭，雖是使用拍電影用的糖玻璃，但用力砸下仍是後勁十足，由於導演特別找來的外國演員們都太投入，伍佰還在做表情，酒瓶就無預警從頭上敲下來，工作人員們看得很緊張，但喜歡演戲的伍佰則直呼演得很過癮！