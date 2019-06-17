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孫燕姿首次出演綜藝節目！　「太久沒出現，怕歌迷脫粉」

記者關韶文／台北報導

WeTV綜藝節目《明日之子》日前釋出預告，邀請來歌壇天后孫燕姿出任「星推官」導師，這也是孫燕姿首檔固定錄製的綜藝節目。孫燕姿在節目訪談打趣說，會參與節目錄製主要原因是「太久沒出現，害怕歌迷脫粉。」

孫燕姿坦言有了自己的家庭後，鮮少出現在螢光幕前，「我覺得我的歌迷很想我，明年是我出道20週年，我很想再出來跟他們走這樣的路程。」她回憶起剛出道時，接受李偲菘、李偉菘兩位老師指導，直說兩位老師非常嚴格，會一字一句要求唱法以及語氣都必須是對的才能過關。

▲▼孫燕姿。（圖／WeTV提供）

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▲▼孫燕姿擔任《明日之子》導師。（圖／WeTV提供）

▲▼孫燕姿。（圖／WeTV提供）

回憶剛出道的時候，孫燕姿表示，「若抓不到感覺，挫敗感真的很深，我的眼淚就直接噴出來了！」孫燕姿又說，自己從小愛唱歌，會一直唱一直唱，唱到旁人忍不住叫她閉嘴，「我很愛唱歌，我沒辦法停下來。」

孫燕姿出道將滿20年，談到現在的觀眾注意力非常分散，認為要把注意力完全集中在你的作品相當困難，因此現在的年輕人要當一位藝人比以前困難的多，這也是她作為節目導師想要幫助年輕人的原因之一，「我可以跟所有想要走這條路的朋友說，迷茫一定會有，這是必經之路，每一個歌手都會有的。」

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