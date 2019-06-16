《阿拉丁》茉莉公主原本是她！　飛倫敦受訓結束「被換掉」

記者傅家妤／綜合報導

迪士尼真人版《阿拉丁》（Aladdin）上映後，無論票房、口碑都非常好，片中男女主角「阿拉丁」梅納馬蘇德（Mena Massoud）及「茉莉公主」娜歐蜜史考特（Naomi Scott）的人氣也隨之飆漲，其實一開始娜歐蜜史考特並非女主角的唯一人選，當時擊敗了2000多名候選演員的還有她，來自印度的寶萊塢女星塔拉蘇塔莉亞（Tara Sutaria）。

▲娜歐蜜史考特飾演的茉莉公主非常受歡迎。（圖／迪士尼提供）

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在孟買出生長大的塔拉蘇塔莉亞在印度寶萊塢已經是個頗有名氣的演員，年僅23歲的她，不僅擁有模特兒般的168公分身高，臉蛋也非常漂亮。此外，7歲就已經是專業歌手的她曾參演過許多舞台劇，也得過許多歌唱比賽的獎項，歌唱技巧及演技都非常高超。

▲塔拉蘇塔莉亞同樣被選上飾演「茉莉公主」《阿拉丁》。（圖／翻攝自IG／Tara Sutaria）

塔拉蘇塔莉亞先前在受訪時曾透露，自己已經被選上飾演「茉莉公主」一角，當時他還在倫敦與男主角「阿拉丁」梅納馬蘇德一起參加工作坊，接受歌舞訓練，當時導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）也參與其中，「你從小看的迪士尼電影，例如《阿拉丁》這類的動畫長大，有一天你真的能夠參與其中，我當時真的覺得好不真實，那真的是一個很棒的經驗。」

▲年僅23歲的塔拉蘇塔莉亞不僅身材姣好，外貌也十分亮麗。（圖／翻攝自IG／Tara Sutaria））

不過，最後如同大家所見，飾演《阿拉丁》女主角的並非塔拉蘇塔莉亞，而是娜歐蜜史考特，不過塔拉蘇塔莉亞在受訪時並未透露換角原因，僅表示由對方來飾演「茉莉公主」也很棒，而且她也看過娜歐蜜史考特的演出，也成了對方的小粉絲，「娜歐蜜史考特飾演的茉莉公主真的太棒了，她真的很厲害，那部電影我看了3次，是她的超級粉絲。」

▲《阿拉丁》讓男女主角梅納馬蘇德及娜歐蜜史考特人氣飆漲。（圖／迪士尼提供）