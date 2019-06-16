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主播林楚茵客串政治劇　提拔陳妤大嘆：隔行如隔山！

記者李欣容／綜合報導

三立主播林楚茵，名嘴趙少康客串政治劇《國際橋牌社》，和飾演記者的陳妤對戲，上演前輩挺後輩的真實劇情，同樣是面對鏡頭，林楚茵卻大嘆：「隔行如隔山啊！」

▲▼ 林楚茵客串《國際橋牌社》 。（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

▲林楚茵客串《國際橋牌社》 。（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

林楚茵說：「主播的訓練是平常的一號表情，面對新聞事件，演員的專業是用眼神與表情傳達故事情緒，我還是比較適合當個新聞人呀！」

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該劇找來不少和角色身分吻合的線上工作者客串，上週是美國AIT前處長司徒文，飾演劇中AIT處長，今則邀請三立主播林楚茵、名嘴趙少康客串，讓劇情更貼近真實情境。

▲▼ 林楚茵客串《國際橋牌社》 。（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

▲林楚茵是陳妤（右）的前輩。（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

林楚茵飾演資深政治線記者，為剛入行不久就備受現實衝擊的陳妤指點迷津，林楚茵說：「以前跑新聞不論是碰壁還是奪得頭條，都很常會找前輩分享。」

▲▼ 林楚茵客串《國際橋牌社》 。（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

▲雖然都是面對鏡頭，但林楚茵（右）還是覺得自己適合當新聞人，不適合當演員。（圖／馬克吐溫國際影像公司提供）

對於林楚茵而言，她的戲份完全就是她在媒體界的日常，至於該劇背景設定，林楚茵曾聽前輩分享報禁還存在的年代，過去記者與現代記者功能的不同，在過去記者是傳聲筒，但現代言論很自由，非常珍貴。

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林楚茵, 國際橋牌社, 陳妤

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