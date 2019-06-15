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許志安出軌後「向好友道歉」　蘇永康還原過程：鄭秀文先回我

記者傅家妤／綜合報導

港星許志安偷吃港姐黃心穎被抓包，隨後隨即出面道歉並宣布暫退演藝圈，而最後天后老婆鄭秀文也選擇原諒，但他依舊遭到網友砲轟，事情延燒多日。近來許志安的好友蘇永康上電台節目受訪，坦言許志安在事發後，曾向一同組團的好友道歉。

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▲許志安身影經常出現在黃心穎IG。（圖／翻攝自黃心穎IG）

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▲許志安偷情黃心穎事件爆發後，宣布暫退演藝圈。（圖／翻攝自IG／黃心穎）

許志安過去曾與3位圈內好友組成「The Big Four」，團體成員分別是許志安、張衛健、蘇永康及梁漢文，近年來雖然鮮少合體，但4人私下感情一直都非常好。根據香港媒體報導，The Big Four的團員之一蘇永康日前接受電台節目《舊日的足跡》採訪時，談及好友許志安的出軌事件，稱對方曾向另外3名成員道歉。

▲▼蘇永康。（圖／翻攝自IG／蘇永康）

▲許志安事後向「The Big Four」成員張衛健（左下一）、蘇永康（右下2）、梁漢文（右上1）道歉。（圖／翻攝自IG／蘇永康）

蘇永康表示，事情發生後他曾關心過兩人，而鄭秀文很快地就回覆了他，「安仔（許志安）是個需要沉澱的人，他後來跟我們Big Four說對不起。」他告訴對方其實不需要道歉，過去自己也曾因為在台灣發生吸毒事件，連累了對方，拖垮兩人演唱會票房，但是許志安依舊對他不離不棄，一直在身邊扶持。

▲▼蘇永康。（圖／翻攝自IG／蘇永康）

▲蘇永康與許志安是多年好友。（圖／翻攝自IG／蘇永康）

分別與許志安及鄭秀文都認識了超過30年，做為兩人的好友，蘇永康坦言，這件事情上女方會較難接受，「這件事女士難接受，但他們都有信仰，一定可以過去的。」對於被問及是否會邀請許志安夫婦來看自己的演唱會，他笑言：「如果我真的請了他們，他們也同意了，大家到時候是看他們還是我？」

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許志安, 鄭秀文, The Big Four, 蘇永康

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