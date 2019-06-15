《新說唱2》海選「2Rapper槓上互嗆」　熱狗、張震嶽被全場噓爆！

記者許皓婷／綜合報導

嘻哈選秀節目《中國新說唱》迎來第二季，14日首播掀起不少話題，第一集播出千人海選片段，因為名額大幅限縮，讓各導師在考核時都掙扎不已，更出現兩名選手當場互嗆，現場火藥味十足。

▲《新說唱2》海選現場，2名選手互嗆。（圖／愛奇藝）

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《新說唱》14日播出第一集海選，熱狗與張震嶽率先進行考核，由於晉級名額縮水，在數十位選手中只能發出3個金項鍊，最後，張震嶽把金項鍊給了老面孔孫旭，接著又給了一名女Rapper何美延，最後一個項鍊則給了一名年輕Rapper小酷Coola，但兩人的選擇卻遭到其他選手質疑，現場噓聲不斷，孫旭更跳出來替其他人求機會，熱狗則無奈地說：「今年真的太激烈！不然以之前的標準我一定都給。」

▲《新說唱2》海選，熱狗、張震嶽的選擇引來現場噓聲。（圖／愛奇藝）

而當孫旭跳出來替其他選手抱不平，要求熱狗及張震嶽再給一次機會時，場上的另外一位選手黃旭則出聲，要求孫旭將金項鍊讓出來，更直嗆：「你有毛病，我覺得你沒有他們說得好。」孫旭則當場傻眼，並回擊對方：「我覺得你也不太硬，幹嘛！非要這麼說嘛！」黃旭則回應：「這是我的想法。」現場氣氛更一度鬧僵。

▲《新說唱2》黃旭、孫旭槓上。（圖／愛奇藝）