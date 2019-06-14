蔡少芬迷路遭碎念…委屈懟婆婆：一點愛心都沒有！　網聽完讚爆了

記者韓景樺／綜合報導

香港女星蔡少芬和老公張晉近日帶張晉媽媽一起參加陸綜《我最愛的女人們》，婆媳互動在鏡頭前完整呈現，成為不少觀眾的熱議焦點。先前3人到西班牙旅行，蔡少芬因迷路被婆婆不停碎念，委屈又身體不適的樣子讓人看了心疼，而最新一期中，她也把自己當時的心情和老公、婆婆坦白了。

▲蔡少芬因為迷路緊張到抽筋還被婆婆碎念，她事後忍不住委屈抱怨。（圖／翻攝自芒果TV）

請繼續往下閱讀...

3人剛抵達西班牙時，蔡少芬提議分頭尋找下榻飯店，沒想到自己卻因人生地不熟迷路了。正當她打電話向張晉求救時，坐在張晉身旁的張晉媽媽突然低聲插話「跟她說飯店的名字」，夫妻對話一度被打斷。後來蔡少芬終於回到飯店房間，身體不舒服又疲憊的她倒在沙發裡休息，婆婆卻又走到她身邊「訓話」，讓無法反駁的她只能默默閉上眼睛。

▲蔡少芬上一集在西班牙走丟，挨婆婆碎念。（圖／翻攝自微博／我最愛的女人們）

待蔡少芬平靜下來，她也趁著和老公、婆婆聊天時提起這件事。原來當時她因為迷路精神緊繃，一聽到電話那頭傳來張晉的聲音，更是緊張到「一路抽筋」，所以才會表情痛苦的捂著肚子。「一路抽筋一路跑」的蔡少芬回想起迷路時的心境，忍不住表情委屈了起來，「你們見到我還罵我，你們一點愛心都沒有」，讓老公急忙解釋是誤會，還反問：「你覺得我罵你了嗎？」

▲蔡少芬和老公、婆婆委屈抱怨。（圖／翻攝自芒果TV）

這時，蔡少芬突然把焦點轉向婆婆，半是撒嬌半是抱怨地說：「媽媽就不停埋怨我，說我沒有聽她說，為什麼不開電話...」，疼老婆的張晉聽了也沒偏心，認了媽媽確實有這樣說，讓張晉媽媽緊張地解釋，她不是埋怨，只是怕萬一家裡有事情沒辦法聯繫上媳婦，認為電話確實不應該關。

▲蔡少芬把焦點轉向婆婆，認為婆婆一直埋怨她。（圖／翻攝自芒果TV）

▲蔡少芬婆媳2人為了該不該關手機的事各有主張。（圖／翻攝自芒果TV）

眼見婆媳2人各有各的主張，蔡少芬也不願再爭執，轉而像小孩子一樣可憐兮兮地說著，「總之就是你們一點同情心都沒有，已經那麼可憐了，還不同情我一下，還一直不停地罵我...」，可愛地讓對面的婆婆聽得都笑了，直說這哪裡是罵，想不到下一秒張晉神補刀「是埋怨」，一瞬間讓老婆、老媽都笑噴，也成功化解了3人間的尷尬。

▲蔡少芬可憐兮兮抱怨，婆婆連忙解釋不是想罵她，沒想到反遭張晉補刀：「是埋怨」。（圖／翻攝自芒果TV）

而蔡少芬處理和婆婆之間矛盾的方式，也被網友大讚情商很高，「這個時候像小孩子一樣撒一點潑，委屈屈才是最好的緩和場面的方式」、「情商高的女人才能生活得有聲有色」。

▲張晉靠一句話就逗笑蔡少芬和媽媽，成功化解尷尬氣氛。（圖／翻攝自芒果TV）

▲網友讚蔡少芬處理婆媳矛盾的方法情商高。（圖／翻攝自微博／會火）