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郭書瑤低頭讀書…往下看「超深一條線」！　網崩潰：可以穿高一點嗎

記者韓景樺／綜合報導

女星郭書瑤（瑤瑤）擁有鄰家女孩般的甜美外貌，和E奶魔鬼身材，清純性感兼具的她，是不少粉絲心目中的「宅男女神」。近年來轉戰戲劇圈表現亮眼的她，13日也分享了《好電影的法則》讀後感，但眾人的焦點卻還是不小心被她的好身材給吸引。

▲▼郭書瑤穿低胸小可愛看書被拍。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

▲郭書瑤低頭看書，低胸小可愛內的深溝意外成焦點。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

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郭書瑤過去因電玩廣告「殺很大」爆紅，進入演藝圈後，她轉型當起演員，主演的電影《志氣》讓她奪下第50屆金馬獎最佳新演員獎。後續她也參與不少台劇拍攝，2017年更因主演《通靈少女》創造演藝事業新高峰，演什麼像什麼讓她擁有不少死忠劇迷的支持。

而近日郭書瑤抽空讀了《好電影的法則》一書，有感而發地在IG寫下：「好的戲，不要用說的。好的關係，不要用演的！但不論是戲還是關係，都要用心感受。」更分享了張她在閱讀同時被拍下的認真美照。

▲▼郭書瑤穿低胸小可愛看書被拍。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

▲郭書瑤寫下讀後心得，很快被猜中看的書是《好電影的法則》。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

只見穿著黑色低胸小可愛的郭書瑤單手撐著臉頰，另一隻手則放在嘴巴上，若有所思地低頭盯著面前的書頁，似乎是在揣摩書中深意。而網友們看了也不由得讚她用心做功課，「認真的女生最美了」；但也有人忍不住往她胸前深溝看去，崩潰大呼「坐妳對面看著妳要怎麼專心」、「仙姑妳這個角度......」、「妹妹你可以穿高一點嗎？閃瞎眼睛了」。

▲▼郭書瑤穿低胸小可愛看書被拍。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

▲網友直言郭書瑤素顏還是好漂亮，但要她「穿高一點」不然會閃瞎。（圖／翻攝自IG／郭書瑤）

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