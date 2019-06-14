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跩哥馬份8年後同框「衛斯理兄弟」　回憶殺逼粉哭：弗雷回來了！

記者蕭采薇／綜合報導

《哈利波特》系列電影捧紅了大批童星，故事也被人津津樂道至今。飾演邪惡反派「跩哥馬份」的演員湯姆費頓（Tom Felton），14日在IG放出一張與「衛斯理兄弟」的合照，讓粉絲在下面一片哭喊：「回憶殺！」

▲▼《哈利波特》「跩哥馬份」湯姆費頓（Tom Felton）和「衛斯理兄弟」合體。（圖／翻攝自IG／t22felton）

▲「跩哥馬份」湯姆費頓和「衛斯理兄弟」合體。（圖／翻攝自IG／t22felton）

距離《哈利波特》電影最終集《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》結束已經8年，湯姆費頓14日在IG上傳一張與「榮恩衛斯理」魯伯特葛林特（Rupert Grint）、「弗雷衛斯理」以及「喬治衛斯理」詹姆士和奧立佛費爾普斯（James and Oliver Phelps）雙胞胎的合照。

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4人一字排開，雖然歲月在他們臉上都留下了痕跡，但湯姆費頓在照片註解寫下：「小夥子們！（Lads）」看到久違的跩哥馬份與衛斯理兄弟合體，讓粉絲都興奮又感動，還有人說：「弗雷過了8年，終於復活了！」

▲▼哈利波特與跩哥馬份。（圖／劇照）

▲哈利波特和跩哥馬份在《哈利波特》故事中水火不容。（圖／劇照）

事實上，雖然《哈利波特》電影中每個巫師或許分屬不同的學院甚至陣營，但私底下他們一起拍戲長達10多年，早就培養出革命情感。現實生活裡他們不分葛來分多或是史萊哲林，多年的感情也陪滿出滿滿的友誼。

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哈利波特, 跩哥馬份, 榮恩, 衛斯理兄弟, 弗雷, 喬治, 榮恩衛斯理

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