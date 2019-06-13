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隋棠出門超過5hrs　老公「偷傳簡訊給好友」網羨慕：嫁對人了！

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後陸續迎來一對兒女Max、Lucy，2018年底平安生下第3胎Olie，目前忙碌工作之餘不忘分享生活點滴，她近日難得和一群好友出門聚餐，不小心聊天聊得太盡興，忘了回家時間，老公擔心掃了她的興而悄悄使出一招，讓不少網友羨慕地說：「老公根本最佳表率！」

▲▼隋棠出門超過5hrs　老公暖舉網狂讚。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲隋棠難得和老朋友相聚吃飯。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

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隋棠透露自己平常算是很乖很安份的人妻，但如果跟幾個特定好友相聚吃飯，「不知為何老是需要5個小時起跳！」可以看到她分享了2張私照，穿著挖空牛仔襯衫露出燦笑、或是輕靠在好友肩頭，看得出來一行人感情很好。

▲▼隋棠出門超過5hrs　老公暖舉網狂讚。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲隋棠和好朋友聊天聊到忘了時間。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

儘管是一樣的話題，老朋友們聚在一起暢聊還是會覺得很好笑，甚至會忘了時間，隋棠透露每當發生這種事，不想掃她興致的老公都會偷傳簡訊給好友，「試探太座可有要回家跡象。」老公的貼心舉動不但讓她很暖心，女網友看了也好羨慕。

▲▼不少網友都很羨慕隋棠真的嫁對人了。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang_official）

事實上，隋棠自從升格人母，事業並沒有因此停擺，其中最感謝的人莫過於老公Tony，她曾向對方告白：「謝謝你一路以來都沒有讓我被妻子及母親這樣的雙重身份綁架，陪著我一起找尋可以讓我繼續追夢的方式。」當初即使懷上3寶，老公依然尊重她的決定，陪她去英國工作，幫她側拍花絮、扶著必須穿高跟鞋入鏡的她，舉手投足都能感受到老公有多愛她。

隋棠IG全文：

平時都算是挺乖的人妻，但跟特定幾個好友吃飯就不知為何老是需要5個小時起跳，每當如此，不想掃我興致的先生只能偷傳簡訊給好友試探太座可有要回家跡象。

#一樣的話題說了100次還是好笑
#老友

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隋棠, Tony, Max, Lucy, Olie

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