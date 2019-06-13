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謝忻狂踩正宮Grace地盤！　「該來的還是要來」網截圖罵翻：心機超重

記者潘慧中／綜合報導

謝忻從2018年底開始，便多次被拍到密會阿翔（陳秉立），但兩人始終以「好兄弟」相稱，事隔半年多，直到12日被爆出路邊激吻照，不倫戀才就此曝光，有網友發現這段時間以來，她不時會到正宮Grace的臉書留言，氣得網友直罵：「心機超重！」

▲▼謝忻狂踩正宮Grace地盤！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲謝忻介入阿翔婚姻。（圖／翻攝自Facebook／謝忻、Out Of Control 媽咪Grace）

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Grace在3月下旬透露，當天帶3個小孩到親子餐廳放風，身旁陌生人突然驚訝地說：「3個女兒耶，很好喔！」明明是2個女兒、1個兒子的她瞬間無語，但她當下也懶得解釋，她開玩笑說如果對方問她是否要再生男孩，「應會立馬就跟他火拼了！」

▲▼謝忻狂踩正宮Grace地盤！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲▼謝忻不時會到Grace的臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲▼謝忻狂踩正宮Grace地盤！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

謝忻看到後則在底下留言：「『去看眼科』我會這樣（回）…。」但Grace並沒有再多做回應。不只這樣，Grace後來分享小女兒「舒芙蕾」雙手緊抱姊姊「小泡芙」青梅竹馬的照片後，謝忻同樣跑去留言：「該來的還是要來！」被不少網友截圖狂罵：「自己神預言，好好面對吧！」

▲▼謝忻狂踩正宮Grace地盤！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲▼謝忻的留言被網友挖出來。（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

▲▼謝忻狂踩正宮Grace地盤！（圖／翻攝自Facebook／Out Of Control 媽咪Grace）

事實上，謝忻與阿翔爆出婚外情，影響最大莫過於她的收入，手上原本有《旅行應援團》以及《綜藝大集合》的主持工作，上個月初才「被通知」拔掉她在《旅應》主持棒，讓她月損失至少8萬元，主持工作僅剩《大集合》，沒想到事隔1個半月，卻被拍到在大街上與阿翔隔車熱吻，手上僅有的工作令人堪憂。

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

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阿翔, 謝忻, 浩角翔起, 陳秉立, 謝忻阿翔

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