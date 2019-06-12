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周湯豪曬嫩照「馬桶蓋短瀏海」曝光！　網一看照片大歪樓：比莉姐超正

記者韓景樺／綜合報導

歌手周湯豪（Nick）2010年出道，高挺帥氣的外表讓他成為許多人心中的男神，代表作《帥到分手》更是大受歡迎，傳唱度超高，也讓他知名度更上一層樓。12日他曬出兒時舊照，本意是想詢問大家對髮型的看法，沒想到網友們意外被媽媽比莉的美貌驚艷，引發一陣歪樓。

▲▼周湯豪曝光童年舊照，馬桶蓋瀏海超可愛。（圖／翻攝自IG／周湯豪）

▲周湯豪曝光童年舊照，馬桶蓋瀏海超可愛。（圖／翻攝自IG／周湯豪）

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周湯豪和媽媽比莉感情好，12日他曬出小時候和媽媽的合照，只見穿著短袖短褲的他約莫6、7歲，五官輪廓已經十分鮮明帥氣，頭頂著馬桶蓋齊瀏海，造型比美「秀場天王」豬哥亮。

▲▼周湯豪跟媽媽比莉感情好。（圖／翻攝自IG／周湯豪）

▲▼周湯豪跟媽媽比莉感情好。（圖／翻攝自IG／周湯豪）

▲周湯豪跟媽媽比莉感情好，常透過IG曬出母子合照。（圖／翻攝自IG／周湯豪）

除了PO出超萌舊照，周湯豪也發文透露內心掙扎：「該剪回以前的髮型嘛...」引發網友意見不一，有人舉雙手贊成，「顏值好剪什麼髮型都好看」、「喜歡就剪啊」、「Yes, maybe新髮型會帶來不同的感覺」；但也有人認為現在已經很帥，驚恐希望他打消念頭，「不要鬧了」、「別開玩笑了」、「不要啊」。

許多網友注意周湯豪之餘，目光也忍不住被緊摟著他的比莉吸引。年輕時的比莉留著柔順黑長髮，僅是略施脂粉、露出燦笑就超美，也讓人驚嘆美貌基因果然騙不了人，紛紛留言驚嘆「比莉姐超正」、「媽媽好美」、「比莉姊整個搶走了nick的風采哈哈哈」。

▲▼周湯豪PO照後，網友紛紛留言讚比莉姐超正。（圖／翻攝自IG／周湯豪）

▲▼周湯豪PO照後，網友紛紛留言讚比莉姐超正。（圖／翻攝自IG／周湯豪）

▲周湯豪PO照後，不少網友留言讚比莉姐好正。（圖／翻攝自IG／周湯豪）

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