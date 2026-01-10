金唱片／宋仲基頒給Stray Kids專輯大賞！　方燦澳洲腔雙聲道致謝

記者吳睿慈／台北報導

南韓一年一度金唱片頒獎典禮迎來40週年，今年移師到台北舉辦，10日在臺北大巨蛋開演，現場吸引3.3萬人到場。「韓劇男神」宋仲基10日晚間現身在台北大巨蛋，與中央日報JTBC副會長一起擔任第40屆金唱片最後一個大獎「專輯大賞」的頒獎人，他穿上黑色西裝搭配白色襯衫與黑色領結，一現身就用中文說道「大家好我是宋仲基，好久不見」，最終獎項由Stray Kids奪下。

▲▼宋仲基頒給Stray Kids。（圖／讀者提供）



Stray Kids一聽到奪下「專輯大賞」，所有成員都相當興奮，彰彬先是代表團體說道「真的很謝謝給我們大賞，也謝謝我們的粉絲Stay，8年一路走來有很多又哭又笑的事情，但因為跟Stay一起，所以都是美好的回憶。」

隊長方燦也用英、韓雙聲道感性發表感言，他先用韓文說道「謝謝JYP家族們，當然還有我們的粉絲們Stay」，他也用英文感性表示「一路走來有許多紛擾，我們從我們想要的事情開始，而音樂是我們的答案，所以我們做我們想做的，把音樂帶給大家」，最終他開心感謝歌迷「是Stay讓我們成為第四十屆金唱片專輯大賞的主人公。」