富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

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富邦韓籍啦啦隊女神南珉貞「姊妹在台驚傳觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘

啦啦隊女神南珉貞和妹妹南至苑合體拍手遊廣告，卻因沒申請工作證觸法。（圖／翻攝自拉斯維加斯娛樂城YT）

▲啦啦隊女神南珉貞和妹妹南至苑合體拍手遊廣告，卻因沒申請工作證觸法。（圖／翻攝自拉斯維加斯娛樂城YT）

圖文／CTWANT

近年李多慧、南珉貞、安芝儇、邊荷律、趙娟週等韓籍啦啦隊女神來台搶錢，「韓流」加入中華職棒應援掀起一陣熱潮，連憑著「三振舞」爆紅的李珠珢也在1月份確定加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。時報周刊CTWANT日前接獲爆料，去年手遊廠商邀請到「富邦三本柱」之一的南珉貞和妹妹南至苑，兩大女神合體拍攝廣告竟然違法，而負責的「德立媒體行銷有限公司」未幫南至苑申請工作證，依就業服務法第四十二條規定：「外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作。」

李多慧來台掀起啦啦隊「韓流」炫風。（圖／侯世駿攝）

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▲李多慧來台掀起啦啦隊「韓流」炫風。（圖／侯世駿攝）

27歲南珉貞一直是棒球迷，過去曾擔任過韓國職棒三星獅的啦啦隊，也因其亮麗外表被封為「啦啦隊界的朴敏英」，2024年她加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，和李皓禎、李雅英成為「富邦三本柱」。2024年10月手遊「拉斯維加斯娛樂城」特別重金邀請「南氏姊妹花」南珉貞和妹妹南至苑，合體拍攝廣告，兩人也絲毫不吝嗇在影片中大方送上福利，現場表演了一段三振舞，展現出滿滿的青春活力。

南珉貞因亮麗外表被封為「啦啦隊界的朴敏英」，2024年來台加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）

▲南珉貞因亮麗外表被封為「啦啦隊界的朴敏英」，2024年來台加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）

在台首度合體的南珉貞、南至苑姊妹更在廣告影片中大方送福利，畫面中，南珉貞身穿白色緊身背心，搭配迷你短裙，公主頭髮型看起來十分有氣質；妹妹南至苑則是身穿短板修身上衣，搭配紅色褲子，雙馬尾造型讓她看起來活力滿滿，姊妹兩人也開心的在鏡頭前大秀精湛舞技。

據了解南至苑是持免簽方式入境，依規定不得在台工作。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）

▲據了解南至苑是持免簽方式入境，依規定不得在台工作。（圖／拉斯維加斯娛樂城提供）

未料姊妹熱舞吸睛又創下高點閱的背後，卻因廠商失誤漏掉要幫南至苑申請工作證，讓該影片已在YouTube下架。據了解當時南珉貞妹妹南至苑是持免簽方式入境，與姊姊南珉貞共同從事拍攝廣告工作，因在台從事未經許可演藝活動或私自營利違法，未來幾年內南至苑都不得來台。

去年南至苑來台，姊姊南珉貞（左）一起逛街、找美食。（圖／翻攝自南珉貞IG）

▲去年南至苑來台，姊姊南珉貞（左）一起逛街、找美食。（圖／翻攝自南珉貞IG）

該案日前已交由勞動力重建運用處受理並處理完畢，「有關德立媒體行銷有限公司雇主違法僱用持免簽方式入境的韓國籍外國人（姓名：南至苑）違法從事拍攝廣告工作一事，本處說明如下：本案已調查完畢，並將就本案涉違反就業服務法之全部相關事證移送相關單位依法辦理。」

對於南珉貞和妹妹南至苑一起在台拍攝廣告，卻因南至苑未申請工作證出包一事，南珉貞經紀人回應本刊表示：「公司這邊的活動都合法合規，手遊跟廣告也都是按照公司跟廠商的規劃在最適合的時候上架跟播出，謝謝您的支持喔！」

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周刊王, 南珉貞, 南至苑

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